LIVE – Marcia 20km maschile Mondiali atletica Budapest 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live della 20km maschile di marcia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Si alza il sipario sulla rassegna iridata: ad aprire le danze sono gli uomini della marcia, con l’Italia che vuole provare subito a smuovere il medagliere. Fari puntati soprattutto sul pugliese Massimo Stano, campione olimpico uscente in questa distanza e a caccia di un nuovo titolo iridato dopo quello dello scorso anno nella 35 chilometri. Attenzione anche agli altri due azzurri al via: Andrea Cosi e Francesco Fortunato, pronti a dare il meglio per portare in alto il Tricolore. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.50 di sabato 19 agosto a Budapest, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della 20km maschile di marcia dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

