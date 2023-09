Maratona Berlino 2023, risultati e classifica: Kipchoge suona la quinta, Assefa disintegra il record del mondo

Risultati e classifica della Maratona di Berlino 2023, celebre corsa di running in programma domenica 24 settembre. Ad aggiudicarsi il prestigioso appuntamento sui 42,197 km più veloci del mondo è stato Eliud Kipchoge, che ha rimarcato il suo grande feeling con le strade tedesche, centrando uno storico quinto successo. Il 38enne keniano non riesce a battere il record mondiale, stabilito proprio da sé stesso nel 2022 (2:01.09), ma può consolarsi con quest’impresa mai riuscita a nessuno. Sul podio insieme a lui anche il connazionale Vincent Kipkemboi, secondo in 2:03:13 al debutto assoluto, e l’etiope Tadese Takele, anche lui esordiente, in 2:03:24. La prova femminile ha invece incoronato l’etiope Tigist Assefa, che ha bissato il successo dello scorso anno ed ha stabilito il nuovo primato mondiale, mettendo a referto un clamoroso 2:11.52.

CLASSIFICA MASCHILE MARATONA BERLINO 2023

Kipchoge (Kenya) 2h02’42” Kipkemboi (Kenya) 2h03’13” Takele (Etiopia) 2h03’24”

CLASSIFICA FEMMINILE MARATONA BERLINO 2023