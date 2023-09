Inter, Gazzetta: via ai rinnovi, prima Mkhitaryan, poi Dimarco e Lautaro

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in casa Inter la questione rinnovi è al centro dell’attenzione. Henrik Mkhitaryan è il primo dell’elenco, con il proprio contratto in scadenza a giugno. L’armeno, che ha 35 anni, potrebbe ricevere un’offerta biennale per continuare la sua avventura in nerazzurro. Anche Dimarco e Lautaro sono sotto l’attenzione della società, nonostante il loro contratto scada tra alcune stagioni. L’argentino, in particolare, è legato all’Inter fino al 2026, ma sembrerebbe possibile un aumento di ingaggio rispetto ai 6 milioni a stagione.