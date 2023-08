LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023, lunedì 21 agosto: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di lunedì 21 agosto, terza giornata dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Terza giornata di gare che vede svolgersi solamente la sessione pomeridiana, con tanta Italia impegnata. Scende in pista per le batterie la neo-primatista italiana dei 400 metri ostacoli Ayomide Folorunso, mentre Emmanuel Ihemeje proverà a sorprendere nella finale del salto triplo. Proveranno invece ad accedere all’atto conclusivo Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Zaynab Dosso nei 100m, Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.40 di lunedì 21 agosto al Centro nazionale di atletica leggera di Budapest, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle gare di lunedì 21 agosto dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

