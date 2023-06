Golden Gala Firenze 2023: Diaz trionfa nel triplo con il nuovo record italiano, Fabbri vince nel peso

Il Golden Gala di Firenze 2023, terza tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera, si apre nel segno dell’Italia. Andy Diaz vince infatti la gara di salto triplo maschile e lo fa stabilendo il nuovo primato personale, nonché record italiano. L’azzurro trova un fantastico 17.75 al primo tentativo e si assicura il gradino più alto del podio. Battuti il burkinabè Fabrice Hugues Zango (17.68) e il cubano Lazaro Martinez (17.12). Quarto l’altro azzurro, Emmanuel Ihemeje, con 16.69, mentre Tobia Bocchi è solo ottavo. Nel lancio del disco femminile, invece, vince la statunitense Allman con 65.96. Solo settima Daisy Osakue con 61.55

Gradino più alto del podio anche per Leonardo Fabbri, che conquista una splendida vittoria nel getto del peso con 21.73. Battuti Walsh, secondo con 21.57, e Stanek, terzo con 20.02. Sesto invece l’altro italiano, Zane Weir, con 21.13. Sfiora il podio ma chiude al quarto invece Roberta Bruni, bravissima a saltare al terzo tentativo la misura di 4.61 nell’asta femminile, ma purtroppo non in grado di superare 4.71. Ottava invece la connazionale Elisa Molinarolo, out a 4.51

Settimo posto in 55″34 per Folorunso nei 400 ostacoli, vinti da Femke Bol con il record del meeting (52″43). E’ invece Holloway a vincere i 110 ostacoli in 13″04, con Simonelli ottavo in 13″57, nuovo personale.