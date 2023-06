MOVIOLA – Sassuolo-Fiorentina, neroverdi in nove: espulsi Ruan Tressoldi e Rogerio

Episodio da moviola, doppio, nel finale di Sassuolo-Fiorentina. Sono stati espulsi dall’arbitro Marchetti, infatti, prima Ruan Tressoldi, per doppia ammonizione e la seconda davvero inevitabile per un fallo scomposto su Nico Gonzalez, poi anche Rogerio che è andato a protestare in modo veemente col fischietto laziale, mandandolo a quel paese per un mancato fischio tempestivo. Anche in questo caso, rosso inevitabile. Entrambi salteranno la prima partita del prossimo campionato per squalifica.