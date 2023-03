Sampdoria-Salernitana, Rincon: “Abbiamo lottato, bisogna trovare la forza”

“Volevamo dare una gioia a questa gente che ci ha sostenuto in questo anno difficile, dispiace di non riuscire a vincere in casa. Oggi abbiamo fatto una partita di lotta, limitando una squadra che ha dei valori, abbiamo avuto potenziali occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle”. Lo ha detto il centrocampista della Sampdoria, Tomas Rincon ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto dai blucerchiati in casa con la Salernitana. “Abbiamo avuto un pochino il dominio del gioco, ci siamo mossi bene, ci manca lucidità nell’ultimo passaggio e quell’episodio a favore capace di farci sbloccare e vincere in casa – spiega ancora il venezuelano – Bisogna trovare le forze in noi stessi, mantenendoci positivi nel lavoro quotidiano. Finche la matematica non ci condanna abbiamo l’obbligo di provarci. Per noi, per le nostre famiglie, per la Sampdoria che è una maglia prestigiosa, abbiamo il dovere di crederci fino all’ultimo”.