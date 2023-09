Diamond League finale Eugene 2023: Folorunso sesta nei 400 ostacoli, Fabbri quarto nel peso

Nella finale di Wanda Diamond League 2023 dei 400 metri ostacoli, Ayomide Folorunso ha chiuso al sesto posto. 54.68 il tempo dell’azzurra, che dall’ottava corsia ha dato battaglia ed ha confermato i progressi dimostrati negli ultimi mesi. A trionfare è stata, come da pronostico, Femke Bol, protagonista di un incredibile 51.98, record del meeting nonché terza prestazione europea di sempre. Staccate le altre due atlete a podio: la statunitense Shamier Little (53.45) e la giamaicana Rushell Clayton (53.56).

Quarto posto invece per Leonardo Fabbri nella finale del getto del peso. Il talento italiano ha messo a segno un notevole 22.31 al secondo tentativo, che non è riuscito a migliorare in seguito e che gli ha negato la possibilità di salire sul podio. Fabbri, argento mondiale, si è arreso agli statunitensi Kovacs (vincitore in 22.93), Crouser (22.91) e al neozelandese Welsh (22.69), ma può consolarsi con la seconda misura in carriera.

