Vela, preliminary regatta America’s Cup 2023: Luna Rossa non va oltre il quarto posto

Non è cominciata nel migliore dei modi l’America’s Cup 2023 per Luna Rossa, che nella preliminary regatta di Vilanova i la Geltru’ (Spagna), ha chiuso solo al quarto posto. La vittoria è andata a NYYC American Magic e ovviamente l’equipaggio dello scafo Prada-Pirelli non può essere particolarmente contento. “Si tratta di un risultato non soddisfacente. Speravamo in qualcosa di più pur essendo consapevoli che sarebbe stata dura contro team con tante ore in più di navigazione sull’AC40. Ora bisogna guardare avanti ed evitare di ripetere gli errori in vista delle prossime regate” ha dichiarato il timoniere Francesco Bruni. Max Sirena, skipper e team sirector di Luna Rossa Prada Pirelli, ha invece spiegato: “Risultato determinato dalle brutte partenze. Ora si ritorna a casa per analizzare ciò che è accaduto e arrivare a Gedda il più preparati possibile così da poter raggiungere risultati all’altezza del team“.