Marcia: venti azzurri convocati per i Mondiali a squadre di Antalya

Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali a squadre di marcia in programma domenica 21 aprile ad Antalya, in Turchia. Alla manifestazione parteciperanno 20 azzurri (10 uomini e 10 donne), tra cui i campioni olimpici della 20 km Massimo Stano e Antonella Palmisano.

In Turchia si gareggia anche nell’inedita staffetta mista nella distanza di maratona (42,195 km), con due frazioni al maschile e due al femminile alternate: la specialità per la prima volta assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi, e la sfida di Antalya metterà in palio la qualificazione ai Giochi di 22 staffette (sulle 25 previste). Nel programma dei Mondiali a squadre anche le 20 km assolute e le 10 km dedicate agli atleti under 20.

Il dt La Torre ha convocato i seguenti atleti: Andrea Agrusti, Michele Antonelli, Emiliano Brigante, Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino per la 20km maschile; Alessio Coppola, Andrea Di Carlo e Giuseppe Disabato per la 10km maschile Under 20; Nicole Colombi, Federica Curiazzi, Eleonora Dominici, Eleonora Giorgi e Alexandrina Mihai per la 20km femminile; Michelle Cantò, Serena Di Fabio e Giulia Gabriele per la 10km femminile U20; Francesco Fortunato, Massimo Stano, Antonella Palmisano e Valentina Trapletti per la staffetta mista.