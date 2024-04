Atletica: sabato la seconda edizione del Firenze Sprint Festival

Anche nel 2024 l’ASD Vision Sport e Atletica Firenze Marathon si uniscono per organizzare la seconda edizione del Firenze Sprint Festival, prima tappa del circuito SprintFestival dell’attuale stagione agonistica. Sabato 13 aprile, allo Stadio Luigi Ridolfi, con inizio alle ore 16.30, gli atleti potranno misurarsi su ogni distanza della velocità, dai 100 ai 400 metri comprese le gare spurie di 150 e 300 metri. Al debutto stagionale alcuni velocisti di primo piano che cercheranno un test affidabile con vista sui mondiali di staffette in Bahamas nel mese di maggio. Tra le sfide più interessanti si delinea quella sui 150 tra i compagni di allenamento Chituru Ali e Abeykoon Yupun, con il primo reduce dalla finale mondiale sui 60 metri al coperto. Nei 100 metri il tempo migliore è quello del finanziere Matteo Melluzzo che se la vedrà con Erik Marek e Andrei Alexandru Zlatan. Sul mezzo giro di pista Marco Ricci sarà affiancato da Giacomo Martellozzo e Andrea Federici. Interessante sarà valutare sulla stessa distanza il quattrocentista Edoardo Scotti. Quasi tutti i migliori quattrocentisti azzurri scenderanno in pista a Firenze.

Attesa per la sfida sui 300 metri tra i Riccardo Meli e Lorenzo Benati, reduci dalla finale iridata di Budapest nella staffetta 4×400. Sul giro di pista gara equilibrata con Vladimir Aceti, Giuseppe Leonardi e Lapo Bianciardi. Nei 100 metri femminili Johanelis Herrera Abreu sfiderà Chiara Melon e Giorgia Bellinazzi. Herrera Abreu doppierà anche nei 150 metri e sarà opposta alle finanziere Alice Pagliarini ed Eleonora Ricci. Sfida in casa Esercito nei 200 metri con Irene Siragusa, Alice Mangione e Giorgia Bellinazzi. Sui 400 metri da segnalare il rientro sul giro di pista dopo la maternità per Maria Benedicta Chigbolu che se la vedrà con Virginia Troiani, con la compagna di squadra Raphaela Lukudo e Rebecca Borga, reduce dalla miglior prestazione italiana dei 150 metri. In programma anche la gara ad invito del lancio del disco dove spiccano i nomi di Giovanni Faloci, Enrico Saccomano e Nazzareno Di Marco tra gli uomini e Daisy Osakue, Stefania Strumillo ed Emily Conte tra le donne.