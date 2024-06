Europei Roma 2024, Furlani: “La gara più bella della mia vita. A Parigi per sognare” (VIDEO)

Mattia Furlani ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei di Roma 2024 di atletica leggera, stabilendo il nuovo record mondiale Under 20. “Assurdo – ha detto l’azzurro ai microfoni di Sportface.it a Casa Atletica Italiana -. È la gara più bella della mia vita, tra pubblico, risultato ed emozioni: è proprio la competizione in sé che è stata spettacolare. Una medaglia meravigliosa per la giovane carriera di Furlani, che si aggiunge alle tante soddisfazioni dell’Italia in queste prime giornate di Europeo: “Sono orgoglioso e fiero di tutta la squadra italiana per come sta crescendo e di quello che stiamo facendo attualmente. Sono sicuro che c’è ancora molto da fare in queste giornate e quindi ancora non mi voglio sbilanciare, ma stiamo andando veramente alla grande“.

Una medaglia che, di fatto, rende Furlani uno dei grandi protagonisti assoluti del salto in lungo, nonostante la giovanissima età. Lo stesso azzurro classe 2005 però precisa che va rispettata la crescita: “Ci sono ancora tante tappe da fare, ovviamente devo ancora crescere sia biologicamente che atleticamente come atleta perché comunque questo è il mio primo Campionato Europeo. È stata tanta roba, ma ho ancora tante esperienze da fare a livello assoluto quindi bisogna solo continuare su questa strada perché poi il resto verrà da sé“. Ora testa ai Giochi Olimpici, dove tutto può succedere: “A Parigi andiamo per sognare, ovviamente si sogna il più in alto possibile perché non ha senso sognare gli scarti. Sicuramente andrò lì per dare il massimo di me stesso e sognare un podio” ha concluso Furlani.

