E’ tutto pronto per gli Europei di corsa su strada, che andranno in scena questo weekend a Bruxelles-Lovanio. Gli atleti partecipanti correranno nei pressi del celebre municipio e della biblioteca universitaria risalente al 1425, seguendo un tracciato largamente asfaltato se non per un tratto nelle Fiandre. Alla vigilia dell’evento, gli azzurri si sono riuniti al centro di Lovanio per studiare il percorso che ospiterà la mezza maratona il sabato, mentre domenica andranno in scena la 10 km e la maratona. La squadra italiana ha ultimato i preparativi in vista di una gara non semplice. Il tracciato, caratterizzato da una salita di quattrocento metri al 7/8% di pendenza media, si chiude con uno strappo a tre chilometri dal termine.

LE PAROLE DI BATTOCLETTI

La pista ondulata sarà un banco di prova ostico per i corridori e Nadia Battocletti ne è consapevole. L’italiana, che in meno di un anno è diventata campionessa europea nei 5000 e 10.000 metri a Roma e nel cross ad Antalya, cerca una nuova vittoria continentale. L’azzurra, in conferenza stampa con il francese Jimmy Gressier e le belghe Jana Van Lent e Hanne Verbruggen, insieme al presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov, ha dichiarato: “Mi sento ‘confident’, fiduciosa, sulla mia condizione e sul mio allenamento, quindi domenica voglio divertirmi”. afferma.

“Ho fatto tante gare di cross quest’inverno, e una in pista: sono pronta, super concentrata su quello che devo fare, da quest’anno c’è un approccio ancora più scientifico al nostro allenamento. Le avversarie le conosco, le ho affrontate già a Roma e ad Antalya, e credo si possa far bene anche come squadra nei 10 km, visto che di fatto siamo le stesse dell’oro del cross. Arrivo a questo evento dopo il penultimo esame universitario in ingegneria: davvero difficile, ho studiato quattro mesi soltanto per quello e adesso mi sento più libera. Non è facile conciliare studio e sport ma riesco a organizzare in maniera intelligente il mio tempo”.

IL PROGRAMMA DI SABATO

Gli Europei di corsa su strada inizierà con la mezza maratona, in programma alle 10:00 di sabato 12 aprile. La gara vedrà sette italiani in gara, tra cui i campioni continentali a squadre di Roma 2024 Yohanes Chiappinelli e Pasquale Selvarolo. Presenti anche Xavier Chevrier e Alberto Mondazzi, e al femminile Rebecca Lonedo, Sara Nestola, Nicole Reina.