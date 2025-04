Il mondo dell’arrampicata sportiva si prepara al debutto del circuito di Coppa Italia Lead, in programma tra il 12 e 13 aprile. Nel corso della due giorni, si terrà anche il secondo appuntamento della stagione di Coppa Italia Speed. La Level 24 di Casalecchio del Reno accoglierà il primo evento del calendario Lead, con il circuito della FASI che si sposterà poi a Pero, in provincia di Milano, tra il 10 e l’11 maggio e raggiungerà Bergamo tra il 14 e il 15 di giugno. La stagione si chiuderà al Centro Federale di Arco, in provincia di Trento, con l’ultima tappa attesa tra il 4 e il 5 ottobre.

A Casalecchio del Reno non mancheranno i due atleti Fiamme Oro Giovanni Placci e Claudia Ghisolfi, entrambi Campioni nazionali di specialità in carica. Presenti Filip Schenk e Davide Colombo, anche loro parte della squadra Fiamme Oro, Giorgio Tomatis e Marcello Bombardi, entrambi del Centro Sportivo Esercito. Grande attesa anche per Matteo Reusa, Vice Campione Europeo U18, Vice Campione Italiano Lead e Boulder U18 e vice Campione Italiano Boulder Senior. In Emilia ci sarà poi il vice Campione Italiano U20 Luca Boldrini, così come compare tra gli iscritti il Campione nazionale U18 Riccardo Vicentini, che agli Europei U18 ha collezionato il bronzo. In gara anche Ludovico Chellersi, Campione Italiano Lead e Boulder U16.

Al femminile, c’è grande attesa per Ilaria Maria Scolaris della SASP Torino, vincitrice della Coppa Italia assoluta e bronzo al Campionato Italiano. Presenti anche Savina Nicelli delle Fiamme Oro, vice Campionessa nazionale, e la Campionessa Italiana U20 Valentina Arnoldi. Non mancheranno la Campionessa e la vice Campionessa nazionale U18, Elena Brunetti e Bettina Dorfmann.

ARRAMPICATA SPORTIVA – LA COPPA ITALIA SPEED

Nella Coppa Italia di velocità ritorna Beatrice Colli, costretta a un lungo stop dall’operazione al piede. La detentrice del record italiano dovrà vedersela con la Campionessa nazionale in carica Giulia Randi, argento a Brugherio nella prima tappa della stagione. Al maschile, il Campione del Mondo Matteo Zurloni sfiderà il Campione Europeo Ludovico Fossali e il vincitore della Coppa Europa assoluta 2024 Luca Robbiati, fresco di argento nella prima tappa di Coppa Italia. Presenti anche Gian Luca Zodda, vincitore nel round di Brugherio e Alessandro Boulos, che nel primo appuntamento di stagione ha ottenuto un bronzo.

I GIOVANI TALENTI

Non mancheranno all’appello di Under, pronti a dimostrarsi dei veri e propri ‘underdog’: presenti Agnese Fiorio (Arco Climbing, U21), Campionessa Italiana U20, vice Campionessa Europea, bronzo nella tappa alla Big Walls; Daniele Balestrazzi (Equilibrium ASD, U21), Campione Italiano in carica e Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito, U21), Campione Europeo U20. Ci saranno poi Eva Mengoli (On Sight SSD, U19), oro in Coppa Europa U18 Assoluta nel 2023; Sara Strocchi (Istrice Ravenna, U19) Campionessa Italiana U18, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta e infine Francesco Ponzinibio (Equilibrium ASD, U19) vice Campione Italiano U18, Campione Europeo U16 nel 2023.

A Casalecchio del Reno ci saranno anche gli U17, che disputeranno una finale dedicata, proprio come gli U15. Presenti Alice Marcelli (Ragni di Lecco, U17), fresca di vittoria nella prima tappa nella categoria U17, e Campionessa Mondiale Giovanile U16 e Davide Radaelli (Big Walls, U17), che è uscito trionfante dalla prima tappa di Coppa U17. Attenzione anche a Carolina Mariani (Big Walls), Ludovico Ravaglia (Istrice Ravenna), Emma Campa (Rock Dreams Roma) e Lorenzo Farinelli (King Rock Climbing Verona), che a Brugherio sono saliti sul podio.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il programma di gara vede le qualifiche Lead femminili e maschili ad aprire le danze. La sessione è attesa per sabato 12 a partire dalle 9:00. Poche ore più tardi, alle 17:45, gli atleti si vedranno impegnati nelle qualifiche Speed, con la categoria femminile che anticiperà quella maschile. Alle 19:00, poi, andranno in scena le finali Speed Under 17 e alle 20:00 si vedranno le finali Senior. La giornata di domenica 13 si aprirà alle 10:00 con le semifinali Lead, femminili e maschili in contemporanea. Nel pomeriggio, alle 16:00, sarà tempo di finali.