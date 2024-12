Al termine della stagione 2024 torna il concorso Atleta dell’anno con cui la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) incorona gli atleti che sono stati simbolo dell’Italia, le cui imprese resteranno impresse nella storia azzurra. Da mercoledì 18 dicembre, fino a venerdì 27 dicembre (ore 12) sarà possibile esprimere le proprie preferenze sulle pagine Instagram e Facebook dell’Atletica Italiana, mettendo mi piace sulla foto dei candidati preferiti in ognuna delle categorie. Nello specifico sono sette: Uomo dell’anno, Donna dell’anno, Squadra dell’anno, Stella nascente uomo, Stella nascente donna, Master dell’anno uomo, Master dell’anno donna. Il voto sui social peserà per un terzo sul verdetto finale. I restanti due terzi saranno espressione del voto di un panel di esperti formato dai componenti del Consiglio federale, dalla Direzione tecnica e da una selezione dei principali giornalisti italiani dell’atletica leggera.

I criteri per le nomination

La rosa delle candidature è stata definita sulla base dei criteri chiaramente evidenziati: nel caso di Uomo e Donna dell’anno, per esempio, tutti i vincitori e le vincitrici di medaglie individuali alle Olimpiadi, ai Mondiali indoor o agli Europei, oltre ai finalisti dei Giochi, intesi come piazzamenti tra i primi otto.

L’elenco completo

4×100 uomini: oro Europei Roma – Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu (in batteria Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli) – Finalisti Olimpiadi Parigi (quarti) – Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu (in batteria Fausto Desalu)

4×400 uomini: argento Europei Roma – Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti (in batteria Brayan Lopez) Finalisti Olimpiadi Parigi (settimi) – Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio

4×400 mista – Argento Europei Roma – Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione Finalisti Olimpiadi Parigi (sesti) – Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti, Alice Mangione

Cross donne – oro Europei cross Antalya – Nadia Battocletti, Elisa Palmero, Ludovica Cavalli, Nicole Reina, Valentina Gemetto, Federica Del Buono

Cross staffetta mista Oro Europei cross Antalya – Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa, Pietro Arese

Marcia staffetta mista – Oro Mondiali a squadre Antalya – Francesco Fortunato, Valentina Trapletti

Marcia uomini – Bronzo Mondiali a squadre Antalya – Riccardo Orsoni, Gianluca Picchiottino, Michele Antonelli, Andrea Agrusti, Emiliano Brigante

Mezza maratona uomini – Oro Europei Roma – Yeman Crippa, Pietro Riva, Pasquale Selvarolo, Eyob Faniel, Yohanes Chiappinelli, Daniele Meucci

Montagna uomini – Bronzo Europei Annecy – Cesare Maestri, Isacco Costa, Daniel Pattis, Alberto Vender

Staffetta U18 donne – Oro Europei U18 Banska Bystrica – Viola Canovi, Margherita Castellani, Laura Frattaroli, Elisa Valensin (in batteria Vittoria Masiero, Benedetta Dambruoso, Zoe Fiorentini).