Il Milan è sempre più in difficoltà: un top club è pronto a prendere Rafael Leao che sta meditando di andare via e scappare dalla città del Duomo

La situazione in casa Milan si fa sempre più complicata, dopo il pareggio contro il Genoa di domenica scorsa che ha visto uscire tra i fischi sonori di “San Siro” la squadra di Paulo Fonseca. I rossoneri sono stati fin qui protagonisti di una stagione fin troppo anonima per le proprie ambizioni. Ad alcuni scalpi importanti come Inter e Real Madrid, fanno seguito prestazioni scialbe e inconsistenti.

Gli ultimi risultati sono in chiaroscuro: il KO di Bergamo, poi la vittoria con la Stella Rossa tra le lamentele del tecnico per lo scarso atteggiamento della maggior parte dei calciatori e il pareggio già citato con il Genoa. I tifosi sono comprensibilmente in ansia. Altro che scudetto, il rischio di finire fuori dalla prossima Champions League ad oggi è ampiamente concreto.

Il Milan è una polveriera, Leao se ne scappa: in arrivo l’offerta di un top club

Con il tecnico ex Roma sono finiti in discussione i migliori giocatori della rosa. Ora sta toccando a Theo Hernandez di essere relegato in panchina ma in precedenza era stata la volta di Rafael Leao. Proprio l’asso portoghese potrebbe presto, clamorosamente, togliere il disturbo e andare via da Milano.

Nonostante un rinnovo di contratto appena arrivato la scorsa estate, infatti, è evidente come con Fonseca non si prenda particolarmente. E menomale che sono connazionali! In questo difficile contesto, il classe ’99 sta pensando di andar via anche perché alla sua porta è tornato a bussare il Barcellona. Il presidente dei catalani, Joan Laporta, può approfittare dell’ottimo rapporto con l’agente del giocatore, Jorge Mendes. I due si sarebbero messi al lavoro per mettere a segno il colpo, strappando anche il sì del giocatore. Magari già a gennaio, in quanto a Flick servono profili pronti per continuare ad essere competitivo ad altissimi livelli. Il problema è rappresentato dal Milan.

Per i meneghini l’attaccante è incedibile. E il prezzo sfiora le tre cifre: si può scendere a circa 80 milioni di euro, ma per meno manco se ne parla. Una cifra considerata troppo alta per le casse dei catalani che possono provare un piano B: l’inserimento di una contropartita tecnica o qualche formula particolare di acquisto. Difficilmente il Milan però accetterebbe a queste condizioni. Si lavora per trovare la giusta soluzione, come riferiscono alcuni media iberici. Ma non è detto che la fumata bianca arrivi.