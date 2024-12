A Guimaraes per chiudere tra le migliori otto la fase del maxi girone unico, evitare di dover giocare due partite in più in una stagione estenuante e ritrovarsi già agli ottavi. E’ questo l’obiettivo della Fiorentina, chiamata a reagire al primo ko doloroso dopo diverse settimane, quello di Bologna per mano dell’ex Italiano, e a difendere l’attuale piazzamento frutto di quattro vittorie e un ko fin qui in Conference League. Per farlo, i viola volano in Portogallo, ma non giocheranno a Oporto o Lisbona, bensì nella piccola ma importante cittadina lusitana, qui dove nacque il primo re del Portogallo, Afonso Henriques detto il Conquistatore, il cui volto è nello stemma del Vitoria, che tra i soprannomi ha proprio quello di Conquistadores.

I bianconeri non stanno disputando un campionato portoghese in linea con le attese: sono sesti e lontanissimi dai piazzamenti che contano, ma in Europa hanno dato il meglio di sè: imbattuti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, e secondi in classifica, per cui basta un piccolo sforzo per certificare quello che sarebbe un unicum in una storia ultracentenaria, vale a dire la qualificazione a un ottavo di finale di una competizione Uefa. Mai successo e vicinissimo questo grande obiettivo, è anche per questo che i viola, ai quali forse potrebbe anche bastare un pari, ma con l’obbligo della vittoria per non dover guardare a cosa succede sugli altri campi, sono chiamati a una prova di forza e di reazione rispetto a domenica.

NIENTE TURNOVER, CI SI GIOCA UNA FETTA DI STAGIONE

E’ per questo che Palladino non farà eccessivo turnover, ammesso si possa usare questo termine per una squadra come quella gigliata che sta ruotando già da tutta la stagione. Kean però riposerà e Kouamé guiderà l’attacco, Ikoné vorrebbe trovare spazio a destra e Gudmundsson ha bisogno di mettere minuti, quindi ci sarà. In mezzo al campo dovrebbe vedersi Mandragora, mentre in porta Terracciano al posto di De Gea. La più grande delle assenze non sarà in campo, ma sugli spalti: dopo i fatti di San Gallo, la Fiorentina sconta l’ultimo turno di squalifica per quanto riguarda la tifoseria in trasferta e quindi contro il Vitoria Guimaraes il settore ospiti rimarrà chiuso in uno stadio che sarà una bolgia. E oltre ai tifosi rimasti appiedati su decisione dell’Uefa, a seguire il match da casa sarà anche Edoardo Bove, nel pieno della sua convalescenza dopo i giorni di grande paura.

ALLA SCOPERTA DEGLI AVVERSARI

L’allenatore del Vitoria è Rui Borges, giovane (ha 43 anni) ma già decisamente esperto, mentre il più importante giocatore dei portoghesi Nelson Oliveira, attaccante giramondo nelle scorse annate tra Inghilterra e Grecia, mentre in porta c’è Bruno Varela, portiere del Capo Verde e capitano carismatico della squadra di Guimaraes, che nel suo palmares annovera soltanto una Coppa di Portogallo e una Supercoppa di Portogallo. Ma il giocatore più talentuoso è senza ombra di dubbio Tomas Handel, austriaco di origini ma portoghese di passaporto, centrocampista di qualità e leader tecnico di una squadra altrimenti modesta. Allo stadio Afonso Henriques (impianto peraltro noto perché nel 2004 su teatro dello sputo di Totti a Poulsen in Italia-Danimarca agli Europei) dovrebbe invece partire dalla panchina un ex di turno, quel Bruno Gaspar che a Firenze ricordano poco o nulla e non di certo per le prestazioni positive.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUIMARAES-FIORENTINA

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela, Costa, Viondi, Fernandes, Miguel Maga, Tiago Silva, Tomas, Mendes, Kaio Cesar, Josè Bica, Nelson.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Richardson, Mandragora, Ikoné, Gudmundsson, Sottil, Kouamé.

DOVE VEDERE IL MATCH E QUANDO SI GIOCA

Vitoria Guimaraes-Fiorentina si giocherà alle ore 21 di giovedì 19 dicembre in una serata interamente dedicata alla Conference League con tutte le partite in contemporanea per andare a stabilire tutti i verdetti, visto che siamo giunti alla sesta e ultima giornata della fase del maxi girone unico. Appuntamento in tv fissato su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e NOW, mentre non sarà disponibile la diretta in chiaro su TV8. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Sportface.it seguirà invece l’incontro con tutti gli approfondimenti, le pagelle e le dichiarazioni dei protagonisti dal Portogallo.