La bielorussa batte l’americana in due set e conquista il quarto Slam della carriera. Diretta streaming su Sportface per la finale maschile tra Sinner e Alcaraz alle 20.

Aryna Sabalenka scrive un’altra pagina di storia e si conferma campionessa degli Us Open. La bielorussa, numero 1 del mondo, ha battuto in finale Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e 36 minuti di gioco, conquistando il suo quarto titolo Slam in carriera e il secondo consecutivo a Flushing Meadows, dopo quello del 2024.

La 27enne di Minsk diventa così la prima tennista dai tempi di Serena Williams (2012-2014) a vincere due edizioni di fila dello Slam americano. Dopo le finali perse a Melbourne e al Roland Garros, Sabalenka si prende il primo Major stagionale e allunga in classifica Wta: da lunedì avrà 11.225 punti, con oltre 3000 di vantaggio su Swiatek e Gauff.

Per Anisimova, sorpresa del torneo, resta l’amarezza di un’altra sconfitta in una finale Slam, ma anche la soddisfazione del best ranking di numero 4 del mondo (5160 punti) e di una qualificazione alle WTA Finals ormai vicina.

«Difendere il titolo qui significa tantissimo. Dopo le sconfitte in finale a inizio stagione ho rivisto quelle partite per imparare dagli errori. Questa vittoria è una risposta a quel lavoro», ha dichiarato Sabalenka.

Intanto a New York cala il sipario sul doppio maschile, vinto dalla coppia Granollers/Zeballos su Salisbury/Skupski (3-6 7-6 7-5).

Attesa per Sinner-Alcaraz

Alle 20 italiane va in scena la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: terzo atto in un Major tra i due, con lo spagnolo avanti 3-1 nei precedenti stagionali ma l’altoatesino vittorioso nella storica finale di Wimbledon.