Inizia la stagione all’aperto di atletica. Sono 37 i convocati per il raduno, in programma da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile allo stadio Paolo Rosi di Roma, che protagonisti i gruppi azzurri della 4×100 e della 4×400. Tra i convocati (20 uomini e 17 donne) presenti la campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60 metri Zaynab Dosso, rientrata dai Mondiali Indoor di Nanchino conclusi con l’argento nei 60 metri. Al maschile ci saranno i campioni europei della 4×100 Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, Roberto Rigali, Fausto Desalu, agli ordini del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo. Nel team della 4×400 presenti i vicecampioni europei della staffetta maschile Vladimir Aceti, Riccardo Meli e Edoardo Scotti, quest’ultimo anche argento nella staffetta mista a Roma 2024 insieme ad Alice Mangione e Anna Polinari. Si lavorerà per le World Relays di Guangzhou (10 e 11 maggio), l’evento mondiale dedicato alle staffette, e in vista delle qualificazioni ai Mondiali di settembre a Tokyo: in palio 14 posti su 16 a disposizione, mentre i due restanti saranno assegnati sulla base delle liste mondiali.

I convocati

4×100 uomini – Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino), Yassin Bandaogo (Fiamme Oro), Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Diego Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Roberto Rigali (Carabinieri), Filippo Tortu (Fiamme Gialle)

4×100 donne – Giorgia Bellinazzi (Esercito), Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri), Arianna De Masi (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Chiara Melon (Fiamme Azzurre), Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito)

4×400 uomini, donne, mista – Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Gs Avis Barletta), Matteo Di Benedetto (Pro Sesto Atl. Cernusco), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Edoardo Scotti (Carabinieri); Ilaria Accame (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Esercito), Anna Polinari (Carabinieri), Camilla Rossi (Toscana Atl. Empoli Nissan), Clarissa Vianelli (Polisport. Novatletica Chieri)