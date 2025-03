Ethan Vernon si è aggiudicato in volata la seconda tappa della Volta a Catalunya, la Banyoles – Figueres di 177km. Gran reazione da parte del velocista britannico dell’Israel Premier-Tech, che ha risposto all lunga volata lanciata da Kaden Groves, riusceendo poi a precedere il connazionale Brennan – vincitore ieri – e proprio l’australiano. Tutto invariato in classifica generale, dove Brennan resta davanti a tutti con un vantaggio di sei secondi su Kaden Groves e dodici su Tibor Del Grosso. Poi Enric Mas e Juan Ayuso chiudono la top-5 con tredici secondi di distacco davanti a Primoz Roglic.

ORDINE D’ARRIVO

Ethan Vernon (Israel Premier – Tech) 4h16’16” Matthew Brennan (Team Visma – Lease a Bike) s.t. Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) s.t. Axel Laurence (INEOS Grendiers) s.t. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) s.t. Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) s.t. Marijn Van den Berg (EF Education – EasyPost) s.t. Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) s.t. Dion Smith (Intermarchè – Wanty) s.t. Andreas Foldager (Team Jayco AlUla) s.t.

Il calendario della Volta a Catalunya 2025

Terza tappa, mercoledì 26 marzo: Viladecans The Style Outlets – La Molina (218,6 km)

Quarta tappa, giovedì 27 marzo: Sant Vicenç de Castellet – Montserrat Mil lenari (188,7 km)

Quinta tappa, venerdì 28 marzo: Paüls – Amposta (Terres de l’Ebre) (172 km)

Sesta tappa, sabato 29 marzo: Berga – Queralt (159 km)

Settima tappa, domenica 30 marzo: Barcelona – Barcelona (88,2 km)

Ewan vince la prima tappa della Settimana Coppi e Bartali

In Italia in questi giorni si corre la Settimana Coppi e Bartali, con la prima tappa andata in scena quest’oggi da Ferrara a Bondeno. Al termine dei 172 chilometri di corsa, il successo è andato a Caleb Ewan, che ovviamente si prende anche la prima posizione della classifica generale. Il velocista australiano, all’esordio con la maglia della Ineos-Grenadiers, ha vinto praticamente per distacco nella volata finale davanti al campione israeliano Oded Kogut (Israel-Premier Tech) e il francese Jason Tesson (TotalEnergies). Quarto posto per Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), migliore degli italiani. Domani è in programma la seconda frazione la Riccione-Sogliano al Rubicone di 163,9 km con arrivo in salita.

Domani la Brugge-De Panne con Milan

In attesa delle Classiche Monumento, ci si sposta intanto al Nord per la Classic Brugge-De Panne, che domani vivrà la sua 49esima edizione. Jonathan Milan è tra i favoriti di una corsa che si deciderà probabilmente in volata e in cui i due ostacoli più grandi saranno – al solito – Tim Merlier e Jasper Philipsen.