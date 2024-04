Atletica: record italiano per Eloisa Coiro nei 600 metri, bene Tecuceanu nei 1000

Atletica italiana in pista alla Walk&Middle Distance Night dell’Arena di Milano. Record italiano nei 600 metri per Eloisa Coiro. L’azzurra corre in 1:25.73 superando l’1:26.16 di Elisa Cusma del 2010. Primato nazionale under 23, sempre nei 600, anche per Francesco Pernici, che migliora il record di Donato Sabia del 1984 di un centesimo facendo segnare un ottimo 1:15.32. Nei 1500 l’attesa era soprattutto per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre). Vince, invece, Federica Del Buono (Carabinieri) autrice di una prova coraggiosa, tutta di testa, completata in 4:05.21, sprintando per respingere il tentativo di rientro della francese Berenice Cleyet-Merle (4:05.38). L’annunciato faccia a faccia nei 1000 metri tra Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e il francese primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km su strada Jimmy Gressier vede avere la meglio l’azzurro, che quest’anno ha già demolito il primato italiano indoor degli 800 ed è stato quarto ai Mondiali in sala di Glasgow. Al femminile Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) aggiorna il personale con 15:46.35: è seconda nella gara dominata dalla keniana Morine Michira (15:40.88).