Probabili formazioni Atalanta-Empoli: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I nerazzurri sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e i tre punti sono d’obbligo se si vuole continuare a sognare in grande. Per quanto riguarda i toscani, invece, serve una vittoria per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? Si parte alle ore ore 18:00 di domenica 28 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Davide Nicola.

ATALANTA – Dopo gli impegni di Coppa Italia Gasperini deve valutare un parziale turnover: in difesa dovrebbero esserci Hien, Djimsiti e Kolasinac. In attacco Koopmeiners potrebbe agire alle spalle di Lookman e Scamacca, che è in leggero vantaggio su De Ketelaere.

EMPOLI – Dubbio tra Maleh e Bastoni, mentre in attacco si preparano Niang e Cambiaghi con Gyasi e Pezzella sulle fasce del 3-5-2. Bereszynski, Walukiewicz e Luperto in difesa, da valutare la possibile convocazione del lungodegente Ismajli.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Scamacca 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: Scalvini, Toloi, Holm.

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Niang, Cambiaghi

Ballottaggi: Niang 70% – Destro 30%; Maleh 55% – Bastoni 45%

Indisponibili: Ismajli (in dubbio), Ebuehi, Cerri.

Squalificati: –