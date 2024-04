Probabili formazioni Bologna-Udinese: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra rossoblù è sempre più vicina ad una storica qualificazione in Champions League, ma ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per difendere il suo attuale posto in classifica. La compagine bianconera, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti in chiave salvezza. La partita andrà in scena domenica 28 aprile alle ore 15:00 al Renato Dall’Ara e sarà trasmessa in diretta esclusiva Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Gabriele Cioffi.

BOLOGNA – Freuler e Fabbian in regia. Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee. Ndoye scalpita, ma partirà dalla panchina. Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen davanti a Skorupski.

UDINESE – Pereyra dovrebbe agire ancora alle spalle dell’unica punta Lucca, mentre in mezzo al campo spazio a Samardzic, Walace e Payero. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Perez, Bijol e Kristensen.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ndoye, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Saelemaekers 55% – Urbanski 45%

Indisponibili: Odgaard, Soumaoro, Ferguson

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Ehizibue 55% – Ebosele 45%

Indisponibili: Deulofeu, Davis, Lovric, Thauvin, Ebosse (in dubbio)

Squalificati: –