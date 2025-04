I maratoneti Yeman Crippa, Yohanes Chiappinelli e Iliass Aouani sono i primi tre convocati della squadra azzurra per i Mondiali di Tokyo 2025, che si terranno a fine estate dal 13 al 21 settembre. Lo ha ufficializzato quest’oggi il direttore tecnico Antonio La Torre durante il Consiglio Federale della Fidal. Tra le altre delibere odierne del Consiglio c’è anche il via libera alla convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria, che si terrà entro il 31 luglio 2025; al presidente Stefano Mei il mandato per individuare la data e la sede più adeguata.

Mei ha anche commentato con soddisfazione i risultati dei recenti Europei di corsa su strada di Bruxelles-Lovanio: “Con tre ori, un argento e due bronzi, questa prima edizione dell’evento ha dimostrato che il mezzofondo e il fondo azzurro sono sulle orme delle altre specialità“. Il riferimento è alla medaglia d’oro di Aouani nella maratona e al bronzo a squadre di Chiappinelli insieme a Xavier Chevrier e Ahmed Ouhda, oltre ovviamente agli altri due ori di Nadia Battocletti (individuale e a squadre) e alle medaglie di Sara Nestola.

Aouani straordinario a Bruxelles

Solo tre giorni fa, Iliass Aouani ha trionfato in maniera splendida nella maratona agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. L’azzurro era uno dei possibili outsider alla vigilia, ma è stato in grado di gestire alla grande la gara, con intelligenza tattica e determinazione. Il classe ’95 di origini marocchine è rimasto sempre nel gruppo di testa, bravo a lasciar andare l’israeliano Bukayawe Malede senza seguire il suo ritmo, che lo ha poi portato a crollare nei kilometri finali; Aouani ha trovato lo spunto decisivo nell’ultimo kilometro dimostrando ottime gambe, grazie alle quali ha battuto gli altri due quotati isrealiani Haimro Alame e il vicecampione mondiale Maru Teferi.

L’oro agli europei di Lovanio è il primo risultato di spicco della carriera di Aouani, che conferma di essere in grande ascesa; nonostante non sia più giovanissimo infatti, i suoi tempi sono in crescita costante da un paio di mesi a questa parte, e lasciano ben sperare anche in ottica futura.