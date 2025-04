Quarta giornata degli Assoluti di nuoto di Riccione 2025 che vede ancora una volta Sara Curtis grande protagonista. La 18enne di Savigliano ha vinto i 50 stile libero ritoccando nuovamente il record italiano: in mattinata la velocista piemontese aveva nuotato in 24.51, mentre pochi minuti fa ha fatto segnare il crono di 24.43, che è anche la seconda prestazione mondiale dell’anno ad un centesimo dalla belga Florine Gaspard. Seconda posizione per Costanza Cocconcelli (24.98) davanti a Silvia Di Pietro (25.25). Altro pass iridato dunque per Curtis, che in zona mista ha dichiarato: “È incredibile questo tempo e stanno arrivando dei risultati pazzeschi per me. Ieri ho battuto il record di Federica Pellegrini che per tutte noi è un mito. Io mi alleno tanto durante la settimana e cerco sempre di migliorarmi, di crescere e di imparare grazie all’aiuto di Thomas Maggiora“.

Federico Burdisso trionfa nei 100 farfalla maschili. Il bronzo europeo di Glasgow 2018 ha toccato tocca in 51.83, forzando come al solito la prima vasca (24.08) per poi gestire nel finale, per un crono che qualifica la 4×100 mista; sotto ai 52″ per la prima volta in carriera Alberto Razzetti, già primo nei 200 farfalla e nei 200 misti, in 51.94. Completa il podio il toscano Gianmarco Sansone terzo con il personale il 52.05.

I 100 dorso femminili sorridono ad Anita Gastaldi, che si prende il titolo italiano a distanza di ventiquattr’ore dal secondo posto con pass iridato nei 200 misti. La 22enne cuneese di Brà ha siglato il nuovo personale in 1:00.46 abbassando di quasi mezzo secondo il record precedente, e consente così alla 4×100 mista di essere protagonista ai Mondiali di Singapore. Sul podio anche Federica Toma, la più veloce al mattino, seconda in 1:00.58 e Francesca Pasquino in 1:00.70.

Le altre gare: ancora brillante Bacico

Nei 200 dorso maschili, orfani del primatista italiano Matteo Restivo, la vittoria va al classe 2005 Christian Bacico che firma così il tris dopo i successi anche nei 50 e nei 100. In progressione la finale del 20enne pavese, che aumenta le frequenze nelle ultime vasche e con il suo 1:57.70 mette in fila Pietro Ubertalli (1:58.38) e Daniele Del Signore (1:59.32). I 200 farfalla femminili vedono invece l’affermazione della 18enne Paola Borrelli, che vola in 2:08.94 (nuovo primato personale) davanti ad Antonella Crispino (2:10.20) e Giulia Caprai (2:10.78).

Molto bene nei 200 rana maschili anche Christian Mantegazza, che tocca davanti a tutti in 2:10.68, polverizzando il proprio personale. Sul podio anche Alessandro Fusco (2:11.47) e Edoardo Giorgetti (2:11.59). Infine grande spettacolo nei 200 stile libero maschili. La medaglia d’oro va al 18enne Carlos D’Ambrosio, già primatista italiano in vasca corta ai recenti Criteria di inizio aprile. Il vicentino si è imposto con il primato personale di 1:46.32, nettamente davanti a Filippo Megli (1:46.82) e Marco De Tullio (1:47.31).

I podi della quarta giornata agli Assoluti di nuoto di Riccione

100 farfalla maschili

1. Federico Burdisso (Esercito) 51″83

2. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 51″94 pp

3. Gianmarco Sansone (Fiamme Oro/Esseci Nuoto) 52″05 pp

100 dorso femminili

1. Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Nuoto Torino) 1’00″46 pp

2. Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) 1’00″58

3. Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse) 1’00″70 pp

200 dorso maschili

1. Christian Bacico (Esercito/Como Nuoto Recoaro) 1’57″70 pp

2. Pietro Ubertalli (CN Torino) 1’58″38 pp

3. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) 1’59″32

200 farfalla femminili

1. Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) 2’08″94 pp

2. Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto Club Caserta) 2’10″20

3. Giulia Caprai (Esseci Nuoto) 2’10″78

200 rana maschili

1. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo) 2’10″68 pp

2. Alessandro Fusco (Fiamme Gialle/CC Aniene) 2’11″47

3. Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro/CC Aniene) 2’11″59

50 stile libero femminili

1. Sara Curtis (Esercito/CS Roero) 24″43 RI

2. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 24″98

3. Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 25″25

200 stile libero maschili

1. Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi) 1’46″32 pp

2. Filippo Megli (Carabinieri/CC Aniene) 1’46″82

3. Marco De Tullio (CC Aniene) 1’47″31