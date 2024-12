La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi dalla 21a alla 23a giornata di campionato, in anticipo rispetto alla tabella di marcia precedentemente annunciata. Si tratta delle sfide che si giocheranno nei tre turni tra metà gennaio e inizio febbraio e tra le altre cose spicca l’orario in comune, e anomalo, di tre big match di assoluto prestigio come Juventus-Milan, Napoli-Juventus e Milan-Inter. Ebbene, le super sfide in questione si giocheranno tutte alle ore 18, le prime due citate di sabato, il derby della Madonnina di domenica. In questo lasso di tempo, spiccano anche Atalanta-Napoli, Lazio-Fiorentina e Roma-Napoli, tutte pianificate alle ore 20.45, la prima di sabato e le altre due di domenica. Andiamo allora di seguito a scoprire la programmazione completa delle tre giornate in questione, così come annunciato dalla Lega Serie A in una nota diramata nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE GIORNATE 21, 22 E 23

Nella ventunesima giornata, oltre che su Dazn anche su Sky saranno visibili Roma-Genoa di venerdì 17 gennaio alle ore 20.45, Atalanta-Napoli di sabato 18 gennaio alle ore 20.45 e Verona-Lazio di domenica 19 gennaio alle ore 18. In esclusiva su Dazn la supersfida Juventus-Milan, oltre a Inter-Empoli e Fiorentina-Torino tra le altre.

Nella ventiduesima giornata, oltre che su Dazn, su Sky andranno in onda Empoli-Bologna, Lecce-Inter e Genoa-Monza. La prima partita si giocherà alle ore 20.45 di sabato 25 gennaio, la seconda partita alle ore 18 di domenica 26 gennaio, la terza lunedì 27 gennaio alle ore 20.45. In questo turno spiccano in esclusiva su Dazn Napoli-Juventus e Lazio-Fiorentina, oltre a Milan-Parma e Udinese-Roma.

Nella ventitreesima giornata, su Sky oltre che su Dazn l’attesissimo derby di Milano tra Milan e Inter di domenica 2 febbraio alle ore 18, ma anche Bologna-Como di sabato 1 febbraio alle ore 20.45 e il posticipo del lunedì, 3 febbraio, tra Cagliari e Lazio. In esclusiva su Dazn Napoli-Roma, Juventus-Empoli e Fiorentina-Genoa.

Milan-Inter è tra i quattro big match scelti da Sky Sport sui venti selezionati dalla Lega Serie A per poterli trasmettere in co-esclusiva, mentre Napoli-Roma, Juventus-Milan e Napoli-Juventus sono stati selezionati da Dazn per l’esclusiva assoluta. Ecco allora di seguito il riepilogo con la programmazione completa.

21ª GIORNATA

17/01/2025 Venerdì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18/01/2025 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

18/01/2025 Sabato 18.00 Juventus-Milan * DAZN

18/01/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Napoli DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Lecce DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

19/01/2025 Domenica 18.00 Hellas Verona-Lazio DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 20.45 Inter-Empoli DAZN

20/01/2025 Lunedì 20.45 Como-Udinese DAZN

22ª GIORNATA

24/01/2025 Venerdì 20.45 Torino-Cagliari DAZN

25/01/2025 Sabato 15.00 Como-Atalanta DAZN

25/01/2025 Sabato 18.00 Napoli-Juventus * DAZN

25/01/2025 Sabato 20.45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 12.30 Milan-Parma DAZN

26/01/2025 Domenica 15.00 Udinese-Roma DAZN

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona DAZN

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza DAZN/SKY

23ª GIORNATA

31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia DAZN

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino DAZN

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli DAZN

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter * DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY