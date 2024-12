Nadia Battocletti non tradisce e conquista una prestigiosa medaglia d’oro agli Europei di cross ad Antalya, in Turchia. L’azzurra vince ancora dopo i quattro ori giovanili e diventa la prima europea in 30 edizioni a conquistare il successo in tutte le categorie (U20, U23, assoluta). Gara condotta in maniera magistrale da Nadia, che sta davanti fin da subito e riprende la francese Trapp, la cui fuga si esaurisce piuttosto rapidamente. Nei chilometri finali si forma un gruppetto di cinque atlete ma all’ultimo giro è Battocletti a salire in cattedra, staccando le rivali grazie a un’azione perfetta e regalandosi il trionfo. Per l’Italia femminile arriva anche la medaglia d’oro a squadre (la prima nella storia).

Italia sul podio anche nella gara maschile, dove Yeman Crippa non ha deluso le aspettative. L’azzurro ha infatti concluso la prova al secondo posto, ottenendo la medaglia d’argento. Niente da fare contro il norvegese Jakob Ingebritsen, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha stravinto, rifilando addirittura otto secondi di vantaggio a Crippa. Sul gradino più basso del podio, infine, lo spagnolo Therry Ndikumwenayo.