Podio a tinte norvegesi in quel di Lillehammer nella 20 km maschile di skiathlon, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci di fondo. La vittoria è andata con il crono di 49’20″8 da Harald Østberg Amundsen, che ha preceduto i connazionali Jan Thomas Jenssen (per una questione di decimi) e Martin Loewstroem Nyenget (per due centesimi). Giù dal podio un altro norvegese, Simen Hegstad Krueger, staccato di cinque centesimi. Buone notizie anche per l’Italia con due atleti a punti: si tratta di Paolo Ventura, 29° a 1’50″0, e Simone Daprà, 35° a 2’20″7. Non è partito invece Davide Graz.