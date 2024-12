Si sono aperti nel migliore dei modi gli Europei 2024 di cross ad Antalya (in Turchia) per l’Italia. Sul tracciato ricavato all’interno del ‘Dokumapark’, la staffetta mista è infatti salita sul gradino più alto del podio. Merito di Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa e Pietro Arese, capaci di avere la meglio in volata di Francia e Gran Bretagna con il crono di 18’02. Seconda medaglia d’oro in questo format per l’Italia dopo quella ottenuta nel 2022 a Venaria Reale.