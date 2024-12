Nella notte italiana, al ‘Dignity Health Sports Park’ in California è andata in scena la finale della Major league soccer (Mls). A trionfare sono stati i Los Angeles Galaxy, che grazie al successo per 2-1 ai danni dei New York Red Bulls hanno conquistato il sesto titolo della propria storia, il primo dal 2014. Seconda nella Western Conference al termine della regular season – dopo il penultimo posto dell’anno precedente – la squadra di Greg Vanney ha eliminato nei playoff Colorado, Minnesota e Seattle prima di imporsi in finale. Decisive le reti di Paintsil e Joveljic; a nulla è servito il gol dell’1-2 di Nealis alla mezz’ora