Si è conclusa senza podi per l’Italia la terza tappa di World Tour di short track. Nella giornata conclusiva sul ghiaccio cinese di Pechino, il miglior risultato per la squadra azzurra è stato il 13° posto di Chiara Betti sui 500 metri. 14^ piazza invece nei 1000 metri per Thomas Nadalini, uscito di scena nei quarti di finale. Per quanto riguarda le staffette, sia il quartetto misto che quello maschile si sono dovuti accontentare del settimo posto. Il circuito internazionale ripartirà il prossimo weekend con la quarta tappa, di scena a Seul, in Corea del Sud.