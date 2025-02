Le connessioni o talvolta presunte tali ogni anno tra il mondo dello sport e il Festival di Sanremo si sprecano. Non è certo una novità veder salire sul palco dell’Ariston campioni e leggende, non ultimi in questi primi giorni della kermesse Gianmarco Tamberi – che ha annunciato la sua intenzione di proseguire la carriera fino a LA2028 – e Carolina Kostner in veste di ambassodor di Milano-Cortina a meno di dodici mesi dai Giochi Invernali che l’Italia ospiterà nel 2026. Senza dimenticare ovviamente il calcio e magari il legame che persiste tra conduttori/cantanti in gara e le squadre per cui tifano. Dalle gag di Amadeus sulla sua Inter, a Geolier e il Napoli, fino a Rose Villain che ieri alla domanda se avrebbe barattato la vittoria del Festival con una retrocessione in Serie B della sua Inter, ha senza esistazione risposto “Dispiace per l’Inter”.

IL LOOK DELLA PRIMA SERATA: “SONO UNA TENNISTA”

C’è però un legame molto più stretto tra un’altra concorrente in gara e il mondo dello sport. Sarah Toscano si è fatta conoscere dal grande pubblico vincendo l’edizione 2024 di Amici e pochi mesi dopo per la giovane è arrivato anche il debutto sul palco più famoso d’Italia. Un esordio che non è passato inosservato, in particolare per il look da tennista sfoggiato dalla 19enne durante la prima serata per presentare la sua ‘Amarcord’.

Pochi minuti dopo la sua performance, come da prassi, la cantante è andata negli studi di Rai Radio 2 per un’intervista in cui la prima domanda ovviamente è andata sul look: “Sei vestita da tennista” chiede Ema Stokholma. “Perché io sono una tennista”, la risposta convinta di Sarah, il cui team intanto pubblicava sui social foto e video di uno shooting andato in scena neanche un paio di ore prima della sua esibizione. La 19enne di Vigevano, nell’attesa, aveva raggiunto un campo da tennis presente nelle vicinanze e impugnato la racchetta per qualche minuto.

I SUCCESSI GIOVANILI SUL CAMPO DA TENNIS

Qualcuno potrebbe semplicemente pensare a una delle tante operazioni di marketing che vanno tanto di moda al giorno d’oggi. La realtà è però un’altra: Sarah Toscano è cresciuta sì con il talento musicale, ma anche con quello tennistico. Campionessa della provincia di Pavia nel 2020, difendendo i colori del circolo in cui è cresciuta, il Selva Alta Sporting Club Vigevano, è stata già da giovanissima in grado di raggiungere lo status di seconda categoria, con una classifica nazionale di 2.7 di tutto rispetto raggiunta nel 2021 quando aveva appena 15 anni. Il suo percorso recentemente l’ha portata a privilegiare i palchi piuttosto che i campi in terra rossa, e visto il successo ottenuto negli ultimi mesi pare difficile pronosticare un’inversione di rotta. Ma, in un modo o nell’altro il tennis continua a diventare sempre più mainstream.