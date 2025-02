Il palcoscenico dell’atletica leggera tricolore sta per accendersi con gli attesi Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025, che si terranno sabato 22 e domenica 23 febbraio presso il PalaCasali di Ancona. La competizione, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’inverno a livello nazionale, rappresenta l’ultima occasione per raggiungere gli standard necessari per la qualificazione agli Europei Indoor di Apeldoorn (Paesi Bassi), in programma dal 6 al 9 marzo, ma sarà utile anche per migliorare il ranking di qualificazione in vista dei Mondiali indoor di Nanchino (Cina), in scena dal 21 al 23 marzo.

I protagonisti degli Assoluti di atletica leggera di Ancona

Fra i grandi nomi che prenderanno parte alla manifestazione, spiccano atleti di livello internazionale come Andy Diaz. L’italo cubano delle Fiamme Gialle, bronzo olimpico lo scorso anno a Parigi nel salto triplo, si prepara a difendere il titolo italiano della specialità, dopo un eccezionale debutto stagionale con un salto da 17,31 a Metz. Un altro volto noto del panorama nazionale è Larissa Iapichino (Fiamme Oro), argento agli Europei indoor e outdoor, e che mira a migliorare il suo 6,86 ottenuto a Padova, cercando di stabilire un nuovo primato. Nel lancio del peso, i riflettori sono puntati sul campione d’Europa in carica Leonardo Fabbri (Aeronautica) e su Zane Weir (Fiamme Gialle), oro agli Europei indoor di Istanbul nel 2023.

Nei 60 metri femminili toccherà invece a Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), bronzo mondiale indoor, che recentemente ha corso in 7.05 a Torun, mancando per soli tre centesimi il record italiano che già le appartiene. I 400 metri vedranno poi protagonisti due atleti in ascesa come Alice Mangione (Esercito), neo-primatista italiana indoor con il 51.75 ottenuto a Karlsruhe, e Luca Sito (Fiamme Gialle), il recordman nazionale della distanza all’aperto e che ha già corso in 46.27 nella stagione indoor.

Nel mezzofondo, gli occhi sono puntati su nomi illustri, come Marta Zenoni (Luiss), neo-primatista dei 1500, e i protagonisti degli 800 metri: Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), oltre a Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) e Federico Riva (Fiamme Gialle). Nella marcia Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) è pronto a dare battaglia, mentre nei 60 metri ostacoli Giada Carmassi (Esercito) si presenta con un personal best di 8.00. In gara anche le astiste Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) e Roberta Bruni (Carabinieri), oltre a Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), campione europeo indoor dei 60 metri.

I giovani talenti in gara

Non mancano i giovani talenti, che stanno già attirando l’attenzione del panorama internazionale. Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano), sarà impegnata nei 400 metri, Simone Bertelli (Fiamme Gialle) nel salto con l’asta, Matteo Sioli (Euroatletica 2002) nel salto in alto, Erika Saraceni (Bracco Atletica) nel salto triplo, e Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946) nel lungo, tutti con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e cercare di migliorare i propri standard.