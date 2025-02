Nel Derby d’Italia la Juventus ha prevalso sull’Inter con un decisivo 1-0, grazie alla rete di Francisco Conceicao al 74′. Ciò ha permesso ai bianconeri di agganciare la Lazio al quarto posto in classifica.

Thiago Motta ha ovviamente elogiato la dedizione e il duro lavoro dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di questa vittoria nel contesto della stagione e su cui potrà contare per rilanciare la sua reputazione sulla panchina bianconera. L’Inter invece ha mancato la ghiotta opportunità di superare il Napoli in vetta alla classifica, tornando a due punti di distanza con 54 punti. Nonostante un primo tempo promettente, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni create e hanno evidenziato una certa frustrazione a fine partita.

Lo stesso Simone Inzaghi ha espresso insoddisfazione per la mancanza di incisività sotto porta e ha riconosciuto la necessità di migliorare nelle prossime gare, specialmente in vista dell’importante confronto diretto contro il Napoli in programma il 2 marzo. Questo risultato non solo riapre la corsa per un posto in Champions League, ma intensifica anche la competizione per il titolo, con l’Inter chiamata a ritrovare rapidamente la via del successo per mantenere vive le proprie ambizioni stagionali. A proposito di incisività sotto porta, a finire sul banco degli imputati è stato proprio Lautaro Martinez, la cui sorte è stata paragonata a quella di Vlahovic.

Juve-Inter, scoppia il caso Martinez

La sconfitta dell’Inter ha fatto male soprattutto a Lautaro Martinez, visibilmente nervoso anche durante la gara. L’attaccante nerazzurro non sta vivendo la sua migliore stagione e nel bel mezzo della garra ha dato sfogo al suo nervosismo spintonando Thiago Motta, sotto gli occhi increduli del tecnico juventino. Ha fatto il giro del web anche il primo piano che DAZN gli ha riservato a fine partita, inquadratura che immortala il toro in espressioni blasfeme e che probabilmente avranno conseguenze disciplinari a stretto giro.

L’argentino sta vivendo un momento di crisi, a secco in campionato dal 26 gennaio – e per uno come lui non è poco – con alti e bassi non indifferenti. Un lavoro di sacrificio per Lautaro, che però lo ha ridimensionato dal punto di vista realizzativo e lo ha messo al centro di sfottò e polemiche di vario tipo: sui social impazza il paragone con Vlahovic. Poi un giorno parleremo di Lautaro. Peggio di Vlahovic – è solo uno dei tanti commenti che si leggono su X: “Quest’anno Lautaro ha sbagliato il triplo dei gol di Vlahovic ma non si può dire perché gioca nell’Inter”. Non certo una situazione gradevole per il toro di Bahía Blanca…