La Diamond League resta in Cina e si sposta da Xiamen al distretto di Keqiao. Domani, sabato 3 maggio, si parte con le gare alle 11.25 (ora italiana) allo Sports Center di Shaoxing. In una prova che non sarà valida per il circuito Diamond, torna in pedana nel lancio del disco l’azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle). Dopo il settimo posto di Xiamen, la primatista italiana cerca una misura superiore a quella registrata nel primo meeting (60,25).

Parterre di alto livello nei salti

Nella pedana dell’asta maschile ecco il campione olimpico in carica Armand Duplantis, a caccia del primo sei metri all’aperto della stagione. Avversari insidiosi saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks, protagonisti anche ai Giochi di Parigi. Nel salto triplo tocca al portoghese oro olimpico in carica Pedro Pablo Pichardo, al ritorno alle gare dopo otto mesi. Iscritti anche il campione mondiale di Budapest Hugues Fabrice Zango (bronzo olimpico 2021) e l’argento di Tokyo Zhu Yaming, oltre al giamaicano Jordan Scott, vincitore a Xiamen. Nel salto in alto sarà protagonista assoluta l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale e olimpica.

Nei 100 esordio stagionale per Thompson

Esordio nel 2025 per il giamaicano argento a Parigi 2024 Kishane Thompson. Il sudamericano non è il favorito per i 100 metri, vista la grande condizione del sudafricano Akani Simbine, leader mondiale stagionale con 9.90. Nei 200 metri Letsile Tebogo, oro ai Giochi di Parigi, parte avanti sul keniano Omanyala, Christian Coleman e Jeremiah Azu. Nei 400 maschili c’è il campione olimpico Quincy Hall, che ha rinviato l’esordio a causa di un piccolo infortunio, annunciato come uno degli ori olimpici presenti al Golden Gala del 6 giugno. Cast-fotocopia di Xiamen, con il botswano Bayapo Ndori, l’iridato indoor Chris Bailey, il grenadino James, il campione europeo Alexander Doom. Nei 400 ostacoli Karsten Warholm se la giocherà con l’argento mondiale Kyron McMaster (Isole Vergini Britanniche), il brasiliano Matheus Lima e lo statunitense CJ Allen. Assente il campione olimpico Grant Holloway, nei 110 ostacoli sarà contesta tra il giamaicano bronzo a Parigi Rasheed Broadbell e lo statunitense Cordell Tinch