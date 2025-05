Tutto pronto per la seconda tappa di Coppa del Mondo di arrampicata lead e speed. Si vola in Indonesia con la cornice della spettacolare Bali. Per ospitare il meeting, che si disputerà da venerdì 2 a domenica 4 maggio, sono state installate due pareti di arrampicata vicino all’oceano, offrendo così ad atleti e spettatori un ambiente di gara assolutamente eccezionale. Sarà l’ultima uscita asiatica delle IFSC World Cup Series, dopo le tappe cinesi di Keqiao e Wujiang. Ricco contingente azzurro con ben 13 atleti impegnati, di cui ben tre della top 10 del ranking di Coppa Del Mondo: Laura Rogora, Mattia Zurloni e Filip Schenk. In Indonesia giocherà in casa il campione olimpico in carica Veddriq Leonardo. Insieme a lui anche i connazionali Kusuma Dewi, la Campionessa del Mondo Speed, D.M.R. e l’altro ex recordman, Kiromal Katibin. Nella speed il cinese Long ha preso subito il comando della classifica grazie all’oro di Wujiang. Lo statunitense Samuel Watson, record del mondo a Parigi 2024, e l’indonesiano Katibin sono andati vicinissimi ad abbassare il record mondiale (4″74). Anche gli azzurri Zurloni e Fossali, che hanno dimostrato di saper scendere sotto i 5”, faranno di tutto per onorare i loro titoli rispettivamente di Campione del Mondo e Campione Europeo in carica. Tra gli italiani, presenti anche Gian Luca Zodda, Luca Robbiati e Marco Rontini. Nella lead i medagliati olimpici sono pronti a dare spettacolo, Anraku in primis, così come Suzuki e Ginés López, ma non vanno trascurati atleti come il Campione Olimpico, nonché detentore della Coppa del Mondo Lead 2024, Toby Roberts. Filip Schenk punterà a ribadire la sua presenza in finale e gli altri azzurri Giovanni Placci e Giorgio Tomatis saranno super motivati a guadagnare posti in classifica e magari conquistare una finale a loro volta.

Al femminile

In campo femminile, le cinesi Zhang e Deng e la coreana Jeong cercheranno un ulteriore podio, mentre la campionessa olimpica Miroslaw sarà estremamente motivata a migliorare la sua prestazione. Allo stesso modo punteranno a fermare il cronometro prima di tutte le rivali anche la statunitense Emma Hunt, la polacca Kalucka e le nostre azzurre Beatrice Colli, Giulia Randi e Agnese Fiorio.

Il programma

Venerdì 2 maggio alle ore 8.00 (ora italiana) partiranno le qualifiche Lead maschili e femminili. Sabato 3 maggio alle ore 5.00 inizieranno le qualifiche Speed (prima femminili, poi maschili), e alle ore 9.00 si disputeranno le adrenaliniche finali di velocità. Domenica alle ore 4.00 avranno luogo le semifinali Lead, alle ore 14.30 le finali maschili, e alle ore 15.25 le finali femminili. Come sempre sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.