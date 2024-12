Lo sport in tv di lunedì 16 dicembre, con il programma e gli orari di tutti gli eventi. Dopo un fine settimana intenso con eventi a non finire da mattina a sera, arriva un lunedì senza dubbio più leggero per gli appassionati, che potranno seguire qualche incontro di calcio in serata, mentre in mattina presso il Palazzo del Coni andrà in scena la Consegna dei Collari d’Oro in un anno indimenticabile per lo sport italiano tra Giochi Olimpici e non solo. Il piatto forte dello sport giocato ovviamente sarà a pochi metri dal Coni, ovvero allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Inter si affrontano in un big match d’altissima classifica. Spazio anche a un match di Serie C tra Latina e Cerignola, mentre il calcio estero offre Bournemouth-West Ham di Premier League e Porto-Estrela Amadora per la Liga portoghese.

