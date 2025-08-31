Donnarumma è sempre più vicino al passaggio al Manchester City vista la situazione di Ederson, escluso dal match col Brighton

Il Manchester City giocherà quest’oggi alle ore 15:00 contro il Brighton per la terza giornata di Premier League. Fin qui in campionato la squadra di Pep Guardiola ha ottenuto tre punti nella sfida con il Wolves (vittoria per 4-0) mentre col Tottenham è arrivato il ko per 2-0.

Il City ora vuole chiudere al meglio prima della sosta Nazionali, quando ci saranno poi due settimane di pausa prima del derby di Manchester del 14 settembre che anticipa il match di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte per l’esordio stagionale in Champions League.

Donnarumma al City con Ederson vicino alla Turchia

Il fulmine a ciel sereno di Donnarumma messo fuori dal progetto dal Paris Saint Germain ha fatto drizzare le antenne a molti top club, naturalmente interessati alla possibilità di assicurarsi uno dei migliori portieri al mondo se non addirittura il numero uno dei numeri uno.

Come ha spiegato Fabrizio Romano, Donnarumma si unirà al Manchester City solamente se Ederson se ne andrà e il fatto che il brasiliano non è stato inserito tra i titolari con il Brighton è un chiaro indizio. Tra l’altro il Fenerbahçe starebbe già lavorando per trovare l’accordo..