Ai Campionati italiani allievi indoor di Ancona piovono ancora record. Nella seconda giornata di gare, Alessia Succo (Alt. Settimese) trova la miglior prestazione nazionale nei 60 ostacoli, firmando un 8.07 che supera di dodici centesimi il primato precedente, ottenuto proprio da lei il 25 gennaio a Fossano, dove aveva registrato un crono di 8.19. L’8.07 non è solo un record tricolore, ma addirittura mondiale: nessuno, a livello internazionale, aveva ottenuto un tempo del genere tra le Under 18. Succo supera la francese Cyrena Samba-Mayela, che nel 2017 aveva corso in 8.10.

Sui 200 metri, Margherita Castellani si impone in 23.63, riscrivendo il primato nazionale allieve. La velocista dell’Arcs Cus Perugia supera il 23.72, siglato lo scorso anno da Elisa Valensin. Nei 60 ostacoli, Filippo Vedana fa faville già in semifinale, con l’atleta dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni che pareggia il record di 7.69, ottenuto nell’ultima edizione da Kyan Escalona, e poi ottiene il successo per 7.79.

400 METRI

Laura Frattaroli (Tespriense Quartu) ottiene il secondo titolo consecutivo, dopo essere stata protagonista nella staffetta degli Europei U18. La quattordicesima cagliaritana domina la prova in 55.00, non lontana dal personale indoor di 54.67 realizzato due settimane fa. Gaia Di Pasquale ottiene la seconda posizione, togliendo un secondo al suo primato con 57.21. Completa il podio Greta Tosti in 57.43. Nella finale maschile dei 400, Diego Mancini vince al fotofinish, superando Valerio Tagliaferri. Il romano firma il successo in 49.60, mentre completa il podio Juan Jose Caggia in 49.99.

SALTI E PESO

Irosayike Ikuenobe, classe 2009, salta 12.50 e vince la prova, migliorando anche il proprio personale. Completano il podio Annebel Castiglioni, che ottiene un 12.48 nel corso dell’ultimo turno, e Nene Sane, con 12.40. Nel peso, Giulia Landini festeggia il titolo con 13.93, migliorando nettamente il proprio record personale di 13.17. Seconda posizione per Iris Lazzari in 13.41. Infine, chiude il podio Stephanie Schoepf, autrice di un 13.03.