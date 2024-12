E’ tutto pronto per la cinquantesima edizione della BOclassic, la corsa di San Silvestro di Bolzano che quest’anno ha debuttato nella la World Athletics Heritage Plaque. Si tratta di un club internazionale che include le gare di atletica leggera storiche fuori dagli stadi. Il capoluogo altoatesino è pronto ad ospitare l’ultima gara dell’anno, che avrà luogo il pomeriggio di martedì 31 dicembre. Alle ore 15:00 scatterà la corsa su strada maschile, della lunghezza di 10 km, mentre alle 15:40 partirà la cinque chilometri femminile. Il percorso si snoda per le vie del centro storico, fino arrivare in piazza Walther, nei pressi dell’imponente albero di Natale. I grandi nomi non mancano, con gli azzurri Nadia Battocletti e Yeman Crippa che spiccano tra tutti.

Battocletti conclude il 2024 poco distante dalla Val di Non, di dove è originaria. Nel corso dell’anno solare che si avvicina alla conclusione, l’italiana ha conquistato l’argento olimpico nei 10.000 metri di Parigi, brillando anche gli Europei, dove ha ottenuto l’oro su pista nei 5000 e 10.000 metri, così come nel cross. “E’ un piacere e un onore tornare a Bolzano, dove ho tantissimi bei ricordi, spero che anche la gara di domani sia la spinta per un 2025 ancora piu’ brillante“, ha dichiarato Battocletti, vincitrice dell”Oscar’ dell’atletica leggera italiana del 2024, nel corso della conferenza stampa. In lotta per la vittoria della prova femminile ci sono anche la turca Yasemin Can e l’etiope Aleshign Baweke.

Nel maschile, Crippa ambisce a concludere in modo positivo il 2024. Nel corso dell’anno, l’azzurro ha festeggiato l’oro europeo, ottenuto nella mezza maratona della rassegna continentale di Roma. Nella 10 km di Bolzano, è atteso anche l’etiope Telahun Haike Bekele, qui argento nel 2019, l’ugandese Oscar Chelimo, il sudafricano Maxime Chaumeton. In gara anche un altro azzurro: Pietro Riva, che ha conquistato la medaglia d’argento a Roma, terminando solo alle spalle del connazionale Crippa. La BOclassic sarà trasmessa in diretta in chiaro. La corsa sarà visibile in diretta sui RaiPlay, che la mostrerà a partire dalle 15:00. Poco dopo, alle 16:30, è in programma la replica. L’evento sarà infatti trasmesso nuovamente su Rai Sport.