In attesa di rivedere in campo l’Italia, che nella notte sfiderà la Francia per cercare di conquistare un posto nei quarti di finale, è andata in archivio anche la quarta giornata di United Cup 2025 e arrivano i verdetti. Avanza ai quarti di finale senza alcun patema la squadra kazaka, che guidata da Elena Rybakna e Alexander Shevchenko domina la Grecia di Tsitsipas e Sakkari, vincendo con agilità il Gruppo. C. Sono invece ben due le squadre del Gruppo E che superano la fase a gironi: se infatti la Germania è la vincitrice dopo aver battuto al doppio decisiva la Cina, quest’ultima è già certa di essere la migliore seconda classificata tra le squadre impegnate nella città di Perth.

Polonia b. Norvegia 2-1

Casper Ruud ci prova e fa il suo anche quest’oggi, ma la Norvegia incappa in un’altra sconfitta. L’attuale numero sei del ranking ATP sconfigge Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-5 6-3 portando a casa il primo punto, ma ovviamente le sorti del tie sono legate al doppio decisivo, dato che nel singolare femminile Iga Swiatek – come prevedibile – ha fatto un sol boccone della malcapitata Helgo con lo score di 6-1 6-0. Nel doppio la Polonia non schiera Hurkacz, bensì il doppista Zielinski accanto a Swiatek e la scelta è quella giusta: i polacchi si impongono 6-3 0-6 10-8 e bagnano con un successo il loro debutto nel Gruppo B. Domani qualificazione in palio contro la Repubblica Ceca di Muchova e Machac.

Kazakhstan b. Grecia 3-0

Tutto definito nel gruppo C, dove il Kazakhstan vola al round successivo dopo aver dominato il tie contro la Grecia per 3-0. Un po’ a sorpresa, considerato che nella giornata d’apertura aveva raccolto solamente tre games contro Carreno Busta, Alexander Shevchenko si è aggiudicato il primo match, sconfiggendo per 6-4 7-6(0) Stefanos Tsitsipas. Poi ci ha pensato Elena Rybakina a chiudere i conti, regolando con lo score di 6-4 6-3 Maria Sakkari, prima che Kulambayeva e Nedovyesov si prendessero anche il terzo punto in una sfida che però non metteva nulla in palio.

Gran Bretagna b. Argentina 2-1

Esordio positivo per la formazione britannica, che si è presentata in Australia orfana di Jack Draper. Gioca al suo posto Billy Harris, che lotta e impensierisce Etcheverry, ma finisce per arrendersi al terzo set in rimonta per 3-6 6-3 6-2. E’ poi Katie Boulter a fare la voce grossa e mettersi sulle spalle la sua squadra: prima vince il suo incontro di singolare contro Nadia Podoroska per 6-2 6-3, poi in coppia con Broom ha la meglio per 7-6(4) 7-5 su Carle ed Etcheverry.

Germania b. Cina 2-1

Il doppio Zverev/Siegemund batte i due Zhang per 6-2 7-6 e conquista il punto decisivo, regalando alla Germania il primo posto nel girone. Sorride, però, anche la Cina, che è sicura di essere la migliore seconda e quindi di essere anche lei ai quarti. Nel singolare Zverev si è ripreso da un inizio fiacco, vincendo 2-6 6-0 6-2 su Zhang Zhizhen, regalando alla Germania il primo punto. “Non sono partito bene…mi mancava solidità dal lato del rovescio, che normalmente è il più stabile”, ha detto Zverev. “Stava anche giocando estremamente bene, in modo aggressivo. Non mi ha lasciato entrare in partita né trovare il mio ritmo. Poi ho iniziato a spingere nel secondo set per prendere un po’ di ritmo dalla linea di fondo, ho trovato il mio ritmo e sono contento della mia prestazione nel secondo e terzo set”. Gran bella vittoria della cinese Gao nel femminile su Siegemund: altro successo importante dopo quello ai danni di Beatriz Haddad Maia. Poi, come detto, nel doppio la coppia teutonica riesce ad avere la meglio.

FASE A GIRONI

-GRUPPO A

Canada 1V 1P (2-1)

Stati Uniti 1V 0P (2-1)

Croazia 0V 1P (1-2)

-GRUPPO B

Repubblica Ceca 1V 0P (2-1)

Polonia 1V 0P (2-1)

Norvegia 0V 1P (1-2)

-GRUPPO C

Kazakhstan 2V 0P (5-1) – Qualificata ai quarti

Grecia 1V 1P (2-4)

Spagna 0V 1P (1-2)

-GRUPPO D

ITALIA 1V 0P (3-0)

Svizzera 1V 1P (2-4)

Francia 0V 1P (1-2)

-GRUPPO E

Germania 2V 0P (5-1) – Qualificata ai quarti

Cina 1V 1P (4-2) – Qualificata ai quarti

Brasile 0V 2P (0-6)

-GRUPPO F

Gran Bretagna 1V 0P (2-1)

Argentina 1V 1P (3-3)

Australia 0V 1P (1-2)