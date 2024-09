Atletica, Assoluti società 2024: Frattini show nel day-1, giavellotto a 83,61 metri

Prima giornata di grande spettacolo a Modena in occasione deiCampionati Assoluti di Società 2024di atletica leggera. Ad accendere il Day-1 è Giovanni Frattini, che nella Finale Oro del giavellotto centra tre misure superlative nel giavellotto, l’unica specialità che non ha visto azzurri presenti alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024. Il 21enne romagnolo allenato da Emanuele Verni, che non aveva mai superato prima gli ottanta metri, raggiunge 81,84, 81, 53 e uno strepitoso 83,61 al secondo tentativo. Si tratta della seconda misura italiana di tutti i tempi, inferiore soltanto al record italiano di Carlo Sonego (84,60 a Osaka nel 1999). Un passo in avanti notevole rispetto al precedente personale di 77,92: sono quasi sei i metri di progresso per il lanciatore della Fratellanza 1874 Modena, che fanno ben sperare anche in ottica internazionale.

Migliorata, sempre nel giavellotto, anche la migliore prestazione italiana Under 23 che resisteva dal 2010, stabilita con 78,61 da Gianluca Tamberi (il fratello di Gimbo), tornato dopo la rottura del legamento del gomito destro ed una doppia operazione nel 2021. In questo sabato 21 settembre arriva anche il primato cadetti del giovane Antonio Di Palma a Campobasso (70,56 con l’attrezzo da 600 grammi). Sulle pedane di Modena si impone anche il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno/Fiamme Gialle), a cui basta un salto con rincorsa ridotta (7 appoggi più preavvio) per atterrare a 17,25 (+0.1) e diventare irraggiungibile per la concorrenza. A chiudere in vetta alla classifica la prima giornata della finale che assegna gli scudetti è l’Athletic Club 96 Alperia al maschile (100 punti) e l’Atletica Brescia 1950 con 95 punti.