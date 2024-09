Atletica: a Modena si assegnano gli scudetti

Il prossimo fine settimana assegnerà gli scudetti dell’atletica. Sabato e domenica va in scena a Modena la Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti: si sfidano dodici società al maschile e dodici al femminile per conquistare il titolo tricolore, successo che lo scorso anno è andato per la prima volta all’Atletica Firenze Marathon (uomini) e per la quinta volta consecutiva all’Atletica Brescia 1950 (donne). Complessivamente nelle stesse due giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre scendono in pista e in pedana 143 squadre nelle sei sedi previste: oltre a Modena, anche la Finale Argento di Camerino, la Finale Bronzo di Livorno e le Finali B di Mariano Comense, Prato e Taranto. Come sempre, ogni squadra schiera un proprio atleta in ogni specialità e, da regolamento, può beneficiare degli atleti militari che tornano a indossare la maglia della società d’origine, e anche di eventuali prestiti giornalieri.

A Modena sono attesi diversi azzurri protagonisti della stagione, a partire dal bronzo delle Olimpiadi di Parigi del salto triplo Andy Diaz (Fiamme Gialle), che per l’occasione vestirà i colori della Libertas Unicusano Livorno, in una gara con rincorsa ridotta (7 appoggi e pre-avvio) per terminare la stagione. Tutta da seguire anche la gara del peso: l’argento mondiale e campione d’Europa Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica), al record italiano di 22,98 nella finale vincente di sabato sera in Diamond League, è iscritto ma scioglierà la riserva soltanto nel weekend. In pedana anche l’oro europeo indoor Zane Weir (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle), Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) e Riccardo Ferrara (Cus Palermo/Carabinieri). Dall’oro degli Europei di Roma arriva la martellista Sara Fantini (Cus Parma/Carabinieri), tra i medagliati sono presenti anche il marciatore Francesco Fortunato (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle), il primatista italiano dei 400 Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) e gli altri quattrocentisti Riccardo Meli (Cus Palermo/Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia/Fiamme Azzurre) e Anna Polinari (Atl. Brescia 1950/Carabinieri).

Sta attraversando un gran momento di forma la primatista italiana dei 1500 Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) che ha corso tre volte a 3:58 da Parigi in poi, con l’apice nella semifinale olimpica (3:58.11): a Modena farà anche gli 800 e la staffetta. Sesta nella finale dei Giochi, Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta/Fiamme Oro) cerca il massimo dei punti nell’asta. Iscritte nei 400 e nei 400hs Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro), nei 5000 Ludovica Cavalli (Bracco Atletica/Aeronautica), nei 100 ostacoli Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli/Esercito), per il Cus Palermo i gemelli Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica) si spartiscono le quattro gare di mezzofondo. Nei salti, presenti due dei medagliati dei Mondiali U20 di Lima: l’argento dell’alto Matteo Sioli (Studentesca Milardi Rieti, in prestito da Euroatletica 2002) e il bronzo del triplo Erika Saraceni (Bracco Atletica) rispettivamente opposti a Manuel Lando (Atl. Vicentina/Aeronautica) e Ottavia Cestonaro (Atl. Vicentina/Carabinieri). Tra gli atleti stranieri tesserati per società italiane, c’è la velocista argento olimpico con la 4×100 britannica Amy Hunt, in gara per Assindustria Sport, e il mezzofondista tunisino Mohamed Jhinaoui (Athletic Club 96 Alperia) quarto alle Olimpiadi nei 3000 siepi.

Nella Finale Argento di Camerino iscritto il quarto classificato delle Olimpiadi nell’alto Stefano Sottile (in prestito all’Atletica Virtus Lucca/Fiamme Azzurre), nel triplo Dariya Derkach (Acsi Italia Atletica/Aeronautica), nei 200 la promettente sprinter allieva Elisa Valensin (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), nei 5000 la primatista della maratona Sofiia Yaremchuk (Acsi Italia Atletica/Esercito). Finale Bronzo, Livorno: peso per Daisy Osakue (Sisport/Fiamme Gialle), disco per Alessio Mannucci (Atl. Livorno/Aeronautica), 200 e 400 per Edoardo Scotti (Cus Parma/Carabinieri), marcia per Riccardo Orsoni (Cus Parma/Fiamme Gialle).