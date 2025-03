Andy Diaz è strepitoso ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino: è suo il primo oro italiano nella rassegna iridata. L’azzurro scende in pedana con la sicurezza di chi sa di cosa è capace, forte anche del recente oro europeo indoor. E, in effetti, ad Andy Diaz basta pochissimo per mettere le cose in chiaro, giusto qualche secondo. Il primo salto è subito quello buono: l’azzurro allenato da Fabrizio Donato stacca lasciando sei centimetri per atterrare ai 17.80 metri. Game over, gara chiusa. I rivali sono lontanissimi: a mezzo metro il cinese Yaming Zu (17:33), a quasi 60 cm il brasiliano Almir Dos Santos (17.22). Il secondo salto è nulla senza staccare, poi Diaz rinuncia al terzo.

I 17.80 metri saltati gli valgono il nuovo record italiano, migliorando il 17.75 che lui stesso aveva ottenuto al Golden Gala di Firenze nel 2023 e ribadendo la leadership stagionale a livello mondiale, già sua dopo il 17.71 di Apeldoorn. Per Andy Diaz, inoltre, si tratta della terza medaglia consecutiva in maglia azzurra, dopo il bronzo alle Olimpiadi di Parigi e, appunto, l’oro indoor ad Apeldoorn. E così l’Italia del triplo torna sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor dopo Paolo Camussi a Lisbona nel 2001, con una misura che migliora quella che finora era la prestazione migliore indoor, ovvero quella di Donato a Parigi nel 2011 (17.73).

Andy Diaz, la gioia e i nuovi obiettivi: “Ora i 18 metri”

Diaz passa anche il quarto e il quinto salto, mentre il sesto è nullo. Poi, finalmente, può lasciarsi andare alla grande gioia, sfiorando la commozione. “Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l’ho fatto – le prime parole di Andy Diaz, riportato dalla Fidal –. I risultati parlano da soli, ci vediamo ai Mondiali di Tokyo in estate. Mi è dispiaciuto aver tolto il record indoor a Fabrizio, ma la prima cosa che mi ha detto è ‘va bene così, l’hai fatto in un Mondiale’. È la gara più importante, era davvero contento. Peccato non aver potuto continuare a fare gli altri salti, la gara era un po’ lenta, ho preso freddo e non volevo rischiare nulla in vista della stagione all’aperto”.

A proposito di promesse, ora ce n’è un’altra da provare a mantenere, ovvero superare la soglia dei 18 metri: “È l’altra parola che devo mantenere, ci stiamo lavorando. Manca sempre meno. Questa giornata la dedico a mia mamma, alla mia famiglia, a Fabrizio e ai suoi cari. Sì, Fabrizio: il mio amico, allenatore, mental coach, la mia guida, un idolo, una persona che ha i miei stessi pensieri e stessi obiettivi, mi fa andare avanti e non mi fa mollare mai. È il top del top. Un grazie anche al dottor Alessandro Napoli senza cui non saremmo stati qui: sentivo dolore dopo la prima gara di febbraio e nonostante questo siamo riusciti a prendere due ori nelle settimane successive”.

Non solo Diaz: i risultati degli altri azzurri

Il triplista delle Fiamme Gialle non era l’unico azzurro in gara. Proprio nel salto triplo, da sottolineare anche la buona prova di Simone Biasutti, che supera il primo taglio giungendo al quarto salto, per poi chiudere al decimo posto con 16.37 metri. Quella del triplo era l’unica finale con azzurri in gara, mentre sono stati diversi i protagonisti nelle varie qualificazioni.

A partire dagli 800 metri, che nella gara maschile hanno visto Giovanni Lazzaro accedere alla semifinale di domani. L’azzurro disputa una gara di attesa per poi cambiare passo negli ultimi cento metri, chiudendo terzo e accedendo direttamente al turno successivo in 1:48.75, tredicesimo tempo totale. Niente da fare, invece, per Eloisa Coiro nelle batterie femminili. Quarta agli Europei di Apeldoorn, l’azzurra rimane esclusa dal podio di batteria nella volata finale, beffata per due centesimi (passavano le prime tre).

Infine, nei 60 metri Stephen Awuah Baffour, alla seconda presenza in Nazionale dopo gli Europei delle scorse settimane, è terzo in batteria in 6.66 e viene ripescato. Escluso dalle semifinali, invece, Yassin Bandaogo, altro debuttante in maglia azzurra: chiude in 6.74, quinto in batteria.