Non sbaglia la Numia Vero Volley Milano, che si aggiudica l’andata dei playoff della Cev Champions League femminile 2024/2025 di volley. Bella vittoria per la squadra allenata da coach Stefano Lavarini, che batte in trasferta in tre set l’SSC Palmbger Schwerin con il punteggio di 0-3 (14-25, 23-25, 16-25). Partita quasi mai in discussione, se non nel secondo set, molto equilibrato, e che rappresenta un ottimo segnale per la squadra meneghina che fa un passo deciso verso i quarti di finale. Grazie a questo successo netto in tre set, a Milano basterà vincere “solo” due set nella partita di ritorno che si giocherà giovedì 20 febbraio. Milano, che aveva chiuso il girone C al secondo posto dietro solo al VakifBank, ha confermato, così, il buon momento di forma che le ha viste inanellare, prima di stasera, otto vittorie consecutive, compresa quella molto larga in campionato contro il Talmassons.

Volley, Champions League femminile: cronaca Schwerin-Milano

Avvio di partita vivace, con Milano che trova il primo break sul 4-6 dopo un errore evidente di Dambrink, che manda in rete di fatto senza muro. Dal 5-6 arriva un importante parziale di 0-4 per le lombarde, che allungano con due punti di Daalderop (con tanto di ace), il muro di Sylla e un punto di Orro, costringendo al time out le tedesche. Il set scivola via abbastanza velocemente e senza troppe insidie per la squadra di coach Lavarini, che concede poco e costringe Schwerin a sbagliare (9-16). Nel finale di set si rivede anche Egonu, che colpisce con un ace e poi chiude il parziale in parallela.

Il secondo set, come anticipato, è quello più equilibrato. La squadra tedesca ritrova compattezza e ordine e rimane a contatto con Milano, dove Daalderop, Sylla ed Egonu la fanno da padrone. Sylla firma il primo break del set (11-13), subito richiuso dalla fast di Keene (13-13), e anzi il mani out di Dambrik costringe Milano al time out. Alla ripresa, l’inerzia sembra essere ancora a favore di Schwerin (18-15), ma è qui che Milano riacciuffa le avversarie con un parziale di 0-3. Sul 23-23, Egonu non perdona sulla free ball concessa dalle avversarie, e chiude anche questo set sfruttando un’altra indecisione delle tedesche.

Il terzo set si apre con lo 0-3 ospite con l’ace di Orro e il muro di Egonu. Potrebbe essere il colpo del KO, ma Schwerin rimonta e pareggia (3-3). Milano, però, non vuole indugiare oltre e realizza lo strappo decisivo dal 7-7 con sei punti consecutivi. Protagonista Daalderop con un pallonetto centrale ma soprattutto Egonu con due ace consecutivi (7-13). Il vantaggio è importante e Milano non solo lo mantiene ma lo rende ancora più ampio dopo l’errore di Dambrink (12-20). Il muro di Kurtagic chiude definitivamente i conti e mette in un’ottima posizione Milano in vista del ritorno.