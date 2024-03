Abodi: “Il museo dedicato a Mennea non è ancora pronto, ma recupereremo”

Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha parlato a Barletta a margine di un sopralluogo nel velodromo dello stadio Lello Simeone, soffermandosi anche sulla realizzazione al Foro Italico di Roma del museo dedicato a Pietro Mennea. “Il museo per Mennea è in ritardo – ha detto -. Ieri ho scritto un messaggio di scuse a Manuela Mennea, capita di arrivare in ritardo. Anche Pietro qualche volta arrivava in ritardo, ma recuperava. Noi cercheremo di recuperare“. Il ministro ha poi aggiunto: “Questa è l’occasione per confermare l’impegno perché il museo sta andando avanti, non è fermo. Non è veloce come avremmo voluto, però l’impegno verrà rispettato in tempi brevi“.