F3, GP Australia: incredibile Tsolov, spinge Dunne a muro (VIDEO)

Incredibile quanto successo al termine delle prove libere uniche di Formula 3 nel GP d’Australia: Nikola Tsolov ha deliberatamente spinto a muro l’avversario, Alex Dunne, per una “incomprensione” in merito a un giro lanciato avvenuto poco prima.

Il turno era agli sgoccioli e i piloti in pista si apprestavano a concludere i propri giri veloci, quando improvvisamente la regia internazionale inquadra la monoposto arancione del team MP Motorsport, guidata da Alex Dunne, accanto al muro con consistenti danni all’anteriore destro e a tutto il fianco. Sembrava un incidente qualsiasi ma al momento del replay si è scoperta la realtà dei fatti: Nikola Tsolov, su ART, sterza volutamente addosso a Dunne, spedendolo contro le barriere.

Secondo il pilota bulgaro del team ART, Alex Dunne con un impeding gli aveva rovinato un buon giro nei minuti precedenti. Quindi, un fallo di reazione quello da parte di Tsolov, che rimane però ingiustificabile e indecente per un giovane pilota al secondo anno in F3 e con così tanti esempi di fair play nelle categorie superiori. Ancora più imbarazzante la gestione della vicenda da parte della direzione gara che punisce il bulgaro con appena 3 posizioni sulla griglia nella Feature Race.

Intervistato da Feeder Series, Tsolov ha dichiarato: “Ero un po’ confuso. Sono arrivato facendo un push lap e penso che l’MP stesse ondeggiando [per scaldare le gomme, ndr], quindi non sapevo dove andare per superarlo perché stava facendo un giro di raffreddamento o qualcosa del genere. Sono andato sul lato sinistro e poi ho sentito un colpo sulla la gomma posteriore. Quindi penso che sia stato solo un malinteso, ma niente di intenzionale da nessuna parte. Credo che sia stato solo un po’ sfortunato”.

“Sapevo che era lì, ma poi all’improvviso ho sentito il colpo. Non ho fatto nulla di strano. Ero solo sulla traiettoria della corsa”. “Non ho niente contro di lui. Non c’è niente da vincere in una sessione di prove libere, quindi non farei qualcosa del genere” ha concluso il pilota bulgaro spiegando la sua versione dei fatti.