Per la prima volta la rassegna tricolore diventa un International Event: oltre ai 38 azzurri anche 17 atleti da Austria, Norvegia e Slovenia. In gara i big del team Italia, da Nadia Bredice a Fiamma Cocchi.

Cresce l’attesa per il Campionato Italiano Para Climbing 2025, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre al rinnovato Centro Tecnico Federale di Arco di Trento, che per la prima volta nella sua storia si trasforma in un International Para Climbing Event.

In gara ci saranno 55 atleti, di cui 38 italiani e 17 provenienti da tre squadre nazionali estere (4 dalla Norvegia, 5 dalla Slovenia e 8 dall’Austria). Un’apertura che riflette il crescente successo del para climbing, entrato ufficialmente nel programma dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

I protagonisti azzurri

Il campionato assegnerà i titoli italiani in 9 classi di disabilità, ma sarà anche un banco di prova cruciale in vista dei prossimi impegni internazionali. In pedana saliranno alcuni dei nomi di punta del team azzurro:

Nadia Bredice con la guida blind Sonia Cipriani (oro in Coppa del Mondo a Salt Lake City e Innsbruck),

Lucia Capovilla , argento nelle stesse tappe di Coppa,

David Kammerer , vicecampione europeo,

Elisa Martin, Chiara Cavina e Tommaso Mazzotti , tutti bronzo agli Europei,

Fiamma Cocchi, argento in Coppa del Mondo a Innsbruck e vicecampionessa europea.

Per la Nazionale sarà anche un test utile per valutare eventuali integrazioni in vista della Coppa del Mondo di Laval e del prossimo Campionato del Mondo.

Una sede simbolo del para climbing

Arco conferma il suo ruolo di capitale mondiale dell’arrampicata paraclimb: già sede dei primi Campionati del Mondo IFSC nel 2011, ha ospitato sei edizioni di Coppa del Mondo tra il 2012 e il 2019 e due Mondiali Giovanili. Nel 2026 tornerà a ospitare la rassegna iridata Under.

Il presidente FASI Davide Battistella ha sottolineato: “Siamo orgogliosi che questa edizione diventi internazionale e di ospitarla nel nostro fiore all’occhiello, il Centro Tecnico Federale rinnovato. La presenza del Ministro Locatelli testimonia l’importanza di un evento che guarda già a Los Angeles 2028”.

Programma

Sabato 6 settembre : qualifiche dalle 13:00 alle 17:00.

Domenica 7 settembre : finali blind dalle 16:00, a seguire tutte le altre finali.

Lunedì 8 settembre: raduno della selezione nazionale Para Climbing.

Un fine settimana che promette spettacolo, inclusione e sport di alto livello, con gli azzurri pronti a difendere il titolo tricolore e a misurarsi con avversari internazionali in un clima da grande evento.