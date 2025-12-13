La campionessa bergamasca risale una finale complicata e chiude alle spalle di Lea Casta. Settimo posto e miglior risultato in carriera per la 17enne valdostana Lisa Francesia Boirai.

Michela Moioli continua a scrivere pagine di storia dello snowboardcross azzurro. Sulla pista di Cervinia, nella prova di Coppa del Mondo di sbx, la bergamasca conquista il podio numero 45 della carriera, chiudendo seconda al termine di una finale tutta in rimonta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Partita dalla quarta posizione, Moioli ha saputo gestire con grande esperienza le fasi decisive della big final, risalendo fino alle spalle della vincitrice, la francese Lea Casta. Completa il podio l’australiana Josie Baff. Per l’azzurra è anche il quinto podio a Cervinia, pista sulla quale aveva già ottenuto tre vittorie e un terzo posto.

Ottima prova anche per la giovane Lisa Francesia Boirai: la 17enne valdostana chiude settima, centrando il miglior risultato della carriera grazie a una gara sempre aggressiva e intelligente, nella quale ha saputo sfruttare ogni occasione.

Nel percorso di gara, Moioli ha dominato la propria batteria negli ottavi, imponendosi con autorità. Ai quarti, una caduta di Charlotte Bankes ha aperto le porte della semifinale anche a Francesia Boirai, per la prima volta in carriera. Si ferma invece ai quarti Sophie Groblechner. In semifinale, Moioli conquista il secondo posto dietro Casta, assicurandosi l’accesso alla big final, mentre Francesia Boirai disputa la small final, chiudendo quarta nella run.

Soddisfazione evidente nelle parole della campionessa olimpica:

“Il primo podio stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia e mi sono divertita molto. In finale ho dovuto reagire a un contatto in curva uno, ma sapevo di essere veloce nel finale e ho attaccato al momento giusto. È bello iniziare così la stagione”.

In campo maschile, solo Lorenzo Sommariva riesce a superare gli ottavi, qualificandosi ai quarti di finale dove però si ferma, chiudendo nono. Eliminati prima di questa fase Omar Visintin, Filippo Ferrari, Matteo Rezzoli e Tommaso Leoni, quest’ultimo coinvolto anche in una caduta con lieve infortunio. La gara maschile si conclude con la doppietta dei fratelli francesi Chollet: Jonas primo, Aidan secondo, terzo l’australiano Adam Lambert.

Il direttore tecnico Pisoni ha sottolineato il valore della prova azzurra:

“Grande prestazione di squadra. Boirai arriva settima mettendosi alle spalle atlete molto esperte, e Michela ritrova il podio su una pista che le ha già regalato tante gioie. Con i maschi abbiamo sbagliato alcune linee, ma il lavoro dello staff e degli skimen è stato eccellente”.