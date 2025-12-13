La tedesca vince la seconda libera in Svizzera, davanti a Lindsey Vonn. Sofia Goggia cresce rispetto a ieri e chiude terza, confermando segnali incoraggianti in vista del prosieguo di stagione.

Emma Aicher si prende la scena nella seconda discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025/2026. La giovane tedesca firma una prova solida e aggressiva, fermando il cronometro sull’1’30”50 e conquistando la seconda vittoria in carriera nella libera, la terza complessiva nel massimo circuito.

Alle sue spalle si piazzano due nomi pesanti del panorama internazionale: Lindsey Vonn, seconda a 0”24, e Sofia Goggia, terza a 0”29. Per l’azzurra si tratta di un risultato importante, che vale il riscatto dopo il quarto posto ottenuto nella gara precedente sulla stessa pista.

Buona prova anche per Laura Pirovano, che cresce rispetto a ieri e chiude sesta a 0”76, confermando un buon livello di competitività. Più lontane le altre italiane: Roberta Melesi è 24ª, Elena Curtoni 28ª, mentre chiudono fuori dalla top 30 Nicol Delago, Nadia Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Gara sfortunata invece per Asja Zenere, uscita nel terzo settore.

Nel post gara, Sofia Goggia ha analizzato così la sua prestazione ai microfoni Rai:

“Ieri ho fatto una buona gara con delle imperfezioni, oggi ho sciato con più ‘pelo sullo stomaco’. Ho commesso un errore importante, ma la confidenza in questa disciplina arriva giro dopo giro”.

L’azzurra ha poi spiegato il contesto della sua preparazione:

“Non lo dico come scusa, ma arrivo da due mesi in cui ho fatto soprattutto gigante, perché in America le temperature non ci permettevano di allenarci in velocità”.

Infine, un passaggio speciale sul podio condiviso con Lindsey Vonn:

“Un anno fa le dissi che sarebbe stato un sogno tornare insieme sul podio. Oggi è successo, ma so che a lei – come a me – piace vincere. È una battaglia appena iniziata e ci sono tutti i presupposti per una stagione entusiasmante”.

Ordine d’arrivo – Discesa libera St. Moritz

Emma Aicher (Ger) 1’30”50 Lindsey Vonn (Usa) +0”24 Sofia Goggia (Ita) +0”29 Breezy Johnson (Usa) +0”40 Mirjam Puchner (Aut) +0”65 Laura Pirovano (Ita) +0”76

Classifica generale Coppa del Mondo (top 10)

Mikaela Shiffrin (Usa) 458 Lara Colturi (Alb) 302 Alice Robinson (Nzl) 294 Julia Scheib (Aut) 280 Paula Moltzan (Usa) 267 Camille Rast (Sui) 263 Lena Duerr (Ger) 260 Emma Aicher (Ger) 259 Sara Hector (Swe) 244 Zrinka Ljutic (Cro) 218

Sofia Goggia è 11ª con 180 punti.